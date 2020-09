Globo monta ‘operação anti-Fazenda’ e estica Fina Estampa e Jornal Nacional · .

Após um início promissor de A Fazenda 12 no quesito audiência, a Globo já fez mudanças na grade para minimizar as chances de ficar em segundo lugar no Ibope. A emissora esticou o Jornal Nacional e empurrou os capítulos de Fina Estampa, que chega ao fim no próximo dia 18, para acabarem às 23h. A alteração foi oficializada na grade da próxima semana.

O primeiro dia da mudança foi ontem (10). A novela das nove acabou às 22h57, 26 minutos mais tarde do que na comparação com a semana anterior –quando o reality ainda não estava no ar.

O capítulo de Fina Estampa exibido em 10 de setembro teve 76 minutos, 12 a mais do que o da quinta anterior. O Jornal Nacional também foi 14 minutos mais longo.

Com essa estratégia, a Globo reduz os riscos de amargar uma segunda colocação na faixa noturna. No programa de estreia de A Fazenda 12, na terça (8), a Record liderou durante oito minutos no confronto com Tapas & Beijos; na quarta (9), o reality empatou na primeira colocação contra o Segue o Jogo; na quinta (10), ficou em primeiro das 23h43 à 0h01, à frente da série The Good Doctor.

Em todos esses dias, o programa de Marcos Mion foi transmitido ao vivo e acabou por volta de meia-noite. A Globo entende que as atrações exibidas logo depois da novela das nove não correm o risco de perder a liderança. Por isso, para a emissora, o ideal é que elas fiquem no ar até mais tarde, próximas do fim de A Fazenda.

Na semana que vem, a Globo prevê que o Jornal Nacional seja exibido até 21h40 em todos os dias, exceto na quarta-feira, quando o futebol começa às 21h30. Já Fina Estampa, que estará em sua última semana de exibição, terá todos os capítulos no ar até, pelo menos, às 22h50.

Com 20 participantes, barracos e inimizades, A Fazenda 12 desponta como um novo fenômeno de repercussão nas redes sociais. De acordo com a Record, nos três primeiros dias, o programa já conta com mais de 30 milhões de impressões no Facebook, 22 milhões de visualizações no Instagram, e mais de 73 menções entre os trending topics Brasil no Twitter.

Na audiência, além de incomodar a Globo e derrotar o SBT com folga, o reality de Marcos Mion já teve episódios mais vistos do que todos os 87 programas da temporada 2019.

