Globo não confirma Mais Você em SP e manda Ana Maria tirar notícia do ar · .

Globo e Ana Maria Braga não estão falando a mesma língua. A emissora não confirma que a apresentadora voltará a apresentar seu programa diretamente de São Paulo a partir de 5 de outubro, conforme a titular do Mais Você anunciou na última terça-feira (8). Ana Maria foi obrigada a tirar do ar a notícia que publicou em seu próprio site e deletou um comentário no Twitter em que dizia que não voltaria mais a ancorar o matinal no estúdio de vidro em meio a uma floresta nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

O . apurou que a Globo está resistindo à pressão de Ana Maria para migrar seu programa para São Paulo, onde ela mora. Segundo maior faturamento da emissora e querida pela audiência matinal, a apresentadora de 71 anos quer ficar mais próxima de sua família, que reside na capital paulista.

A emissora insiste em manter o programa no Rio, onde tem mais estrutura e, principalmente, todo o elenco da teledramaturgia à disposição. Em São Paulo, além do custo de movimentação de dezenas de profissionais, falta espaço para uma produção e cenografia do tamanho do Mais Você.

Estudam-se duas possibilidades: Ana Maria ficaria com o estúdio atualmente ocupado pelo Hora 1, que seria deslocado para a newsroom do Jornal Hoje e Jornal da Globo, ou ocuparia um dos andares mais altos do edifício em que funcionam as áreas comercial e administrativa e o estúdio do Bom Dia São Paulo, SP1 e SP2.

A apresentadora conta com a mudança para São Paulo desde antes da pandemia, quando enfrentou seu quarto câncer. A Globo não pode negar um pedido de uma estrela do quilate de Ana Maria Braga, mas tem feito de tudo para ganhar tempo.

Em agosto, quando circulou a informação de que o estúdio de vidro do Rio estava sendo desmontado, a Globo não só negou como afirmou, por meio de seu departamento de Comunicação, que “não existe definição” de quando o Mais Você retorna para São Paulo, de onde foi apresentado entre 1999 e 2008.

Hospedado no portal Globo.com, o site de Ana Maria Braga noticiou na última terça que, a partir de 5 de outubro, o Mais Você volta e diretamente de São Paulo. O programa está suspenso desde março, devido à pandemia do novo coronavírus. Atualmente, Ana Maria ocupa pouco menos de meia hora no Encontro.

Matéria sobre retorno do Mais Você a São Paulo foi deletada do site oficial de Ana Maria Braga

Segundo a publicação da apresentadora, em outubro o espaço de Ana Maria voltará a ser chamado de Mais Você, deixando de ser quadro do programa de Fátima Bernardes. Mas teria a mesma duração e faixa de exibição (11h30) e continuaria sendo apresentado diretamente de sua casa, até que a Globo consiga montar a estrutura do programa em sua sede na zona sul da cidade.

“Podemos ver como um fim ou como um começo! Vamos gravar em São Paulo”, reforçou Ana Maria no Twitter.

As publicações geraram desconforto nos bastidores. Não apenas pelas questões de custo e estrutura em São Paulo, mas também por causa das dezenas de profissionais envolvidos. Mariano Boni, executivo da cúpula que cuida de programas como Mais Você, Encontro e Altas Horas, reclamou que a publicação da notícia no site de Ana Maria foi “precipitada”, porque ele ainda não conversou com as equipes.

Ana Maria teve de apagar a notícia de seu site. Ela também deletou um tuíte do influenciador Diogo Lamarque, que lhe perguntou se voltaria para o estúdio de vidro no Rio. “Não volto”, respondeu Ana Maria.

Globo vai fazer ajustes na grade por causa das eleições

Procurada pelo . desde a última terça, a Globo emitiu nesta quinta uma nota que não comenta nada sobre a volta do Mais Você, mas dá a entender que não vai ser agora, por causa da propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na TV, durante outubro e novembro. Confira na íntegra:

“A TV Globo fará ajustes em sua grade para o período eleitoral, que começa mês que vem. Os ajustes vão envolver os programas da manhã e da hora do almoço para acomodar a faixa de propaganda obrigatória. Os ajustes estão sendo discutidos com as áreas de conteúdo e as emissoras afiliadas. Quando concluídos, serão anunciados.”

A assessoria de Ana Maria Braga não comentou por que a notícia da volta do Mais Você a São Paulo foi tirada do ar.

