Globo surpreende e ignora Record ao falar de incêndio em galpão

O Bom Dia São Paulo, da Globo, chamou a atenção ao ignorar o fato do incêndio de grandes proporções em um galpão ter ocorrido ao lado da Record, no bairro da Barra Funda, em São Paulo. No telejornal, desta terça-feira (01), foram exibidos detalhes do incidente.

Toda a situação, inclusive, interditou as entradas da emissora concorrente, que fica a 50 metros do ocorrido. “Vamos atualizar a situação daquele incêndio que teve ontem, aqui na Barra Funda, na Rua da Várzea”, afirmou a repórter Cinthia Toledo, sobrevoando a área no Globocop.

“Uma equipe do Corpo de Bombeiros continua por aqui, até agora há pouco eles estavam resfriando, jogando águas nos escombros”, explicou a jornalista da Globo.

Segundo informações do ., a rua do canal, onde há uma portaria e recepção, foi bloqueada. Cabe lembrar, no entanto, que, por causa da pandemia, a empresa tem funcionado em esquema de home office. Com isso, a equipe presente na sede da TV é reduzida.

“As labaredas formam uma fumaça escura. O galpão tem dois mil metros quadrados, e é vizinho de garagens, depósitos e restaurantes”, informou a apresentadora Christina Lemos, no Jornal da Record de ontem.

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo anunciou que o local afetado pelas chamas é um espaço comercial.