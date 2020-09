Globo tem audiência de 3 Record, 3 SBT, 11 Band e 24 RedeTV! no PNT

Insuperável, a Globo marcou o 1º lugar no ranking da TV aberta e TV paga juntas. A emissora da família Marinho deu mais do que a soma das suas principais concorrentes. Com a comparação um a um, a líder deu 3 vezes mais que Record e SBT, e 24 vezes mais do que a RedeTV!, que briga com a poderosa pelos direitos de transmissão da Libertadores.

Dados consolidados das 24 horas do PNT, o Painel Nacional de Televisão, em agosto, apontaram a Globo na liderança com folga. Ao todo, o canal com sede principal no Rio de Janeiro registrou 12,37 pontos de média em todo o país. A mais próxima foi a Record, que marcou apenas 3,97 de média.

Em terceiro lugar veio o SBT, com 3,94 pontos. Não muito distante do canal de Silvio Santos surgiu a Band, com 1,12 ponto, seguida de perto pela quinta colocada, a RedeTV!, com 0,51 ponto. A TV Cultura assegurou 0,23 pontos e a 6ª colocação entre os canais de sinal aberto.

Sozinha, a Globo deu 3 Record, 3 SBT, 11 Band e 24 RedeTV! no último mês. Lembrando que as quatro últimas são amigas do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), ao contrário da Globo, vista pelo Palácio do Planalto como inimiga do “capitão” e sua principal adversária para uma possível reeleição em 2022.

Confira a lista completa:

Audiências do PNT // agosto

1º – Globo: 12,37

2º – Record: 3,97

3º – SBT: 3,94

4º – Band: 1,12

5º – RedeTV!: 0,51

6º – Viva: 0,33

7º – Cultura: 0,23

8º – TNT: 0,23

9º – Cartoon Network: 0,21

10º – TV Brasil: 0,21

11º – Discovery Kids: 0,21

12º – GloboNews: 0,20

13º – Discovery: 0,20

14º – SporTV: 0,18

15º – Rede Vida: 0,18

16º – Universal TV: 0,17

17º – Megapix: 0,16

18º – Discovery H&H: 0,15

19º – Aparecida: 0,15

20º – Gloob: 0,15

21º – AXN: 0,14

22º – Nick: 0,14

23º – Record News: 0,14

24º – Fox: 0,13

25º – Multishow: 0,11

26º – Space: 0,10

27º – Warner: 0,10

28º – ID: 0,09

29º – TNT Séries: 0,08

30º – Telecine Pipoca: 0,08

31º – TLC: 0,08

32º – GNT: 0,08

33º – NatGeo: 0,08

34º – Nick Jr: 0,08

35º – Animal Planet: 0,08

36º – Boomerang: 0,08

37º – Telecine Action: 0,07

38º – Fox Sports: 0,07

39º – Comedy Central: 0,07

40º – Cinemax: 0,07

41º – History: 0,07

42º – Telecine Premium: 0,07

43º – FX: 0,07

44º – Disney: 0,06

45º – SporTV 2: 0,06

46º – Gazeta: 0,06

47º – CNN Brasil: 0,06

48º – Sony: 0,05

49º – CNT: 0,05

50º – Paramount: 0,05

51º – Fox Life: 0,05

52º – Telecine Fun: 0,04

53º – Canal Brasil: 0,04

54º – Discovery Turbo: 0,04

55º – Studio Universal: 0,04

56º – NatGeo Wild: 0,04

57º – Novo Tempo: 0,04

58º – MTV: 0,03

59º – RIT: 0,03

60º – ESPN Brasil: 0,03

61º – SporTV 3: 0,03

62º – A&E: 0,03

63º – Telecine Touch: 0,03

64º – Disney XD: 0,03

65º – Food Network: 0,03

66º – ESPN: 0,02

67º – TV Escola; 0,02

68º – AMC: 0,02

69º – Disney Jr: 0,02

70º – BandNews: 0,02

71º – E!: 0,02

72º – HBO: 0,02

73º – HBO2: 0,02

74º – H2: 0,02

75º – Telecine Cult: 0,02

76º – Lifetime: 0,02

77º – TBS: 0,01

78º – TCM: 0,01

79º – Fox Sports 2: 0,01

80º – TV Senado: 0,01

81º – TV Câmara: 0,01

82º – BandSports: 0,01

83º – Futura: 0,01

84º – SyFy: 0,01

85º – NatGeo Kids: 0,00

86º – Travel Box: 0,00

87º – Shoptime: 0,00

88º – WooHoo: 0,00

89º – Film&Arts: 0,00

90º – ESPN2: 0,00

91º – TV Justiça: 0,00

