Globoplay e Amazon lançam a 16ª temporada de Grey’s Anatomy ao mesmo tempo · .

O Globoplay vai estrear a aguardada 16ª temporada de Grey’s Anatomy na próxima terça (15). A estratégia do streaming da Globo é inusitada e apressada por dois motivos: neste dia só vão entrar na plataforma essa leva e os episódios da primeira temporada; e é a mesma data que o Prime Video programou o lançamento do drama médico. No caso, o serviço da Amazon promete todas as 16 temporadas de uma só vez no catálogo.

Esse plano do Globoplay tem uma razão de ser. O alvo é atrair o assinante da Netflix que já viu as 15 temporadas por lá e só está interessado na nova leva, ainda inédita no mundo do streaming (foi exibida em primeira mão na TV paga pelo Sony Channel). Os nove primeiros episódios da trama, de 2005, ficam disponíveis logo de cara para aquele público que ainda não conhece Grey’s Anatomy e está disposto a começar assistir a um dos maiores fenômenos do entretenimento.

Não é de hoje que o Globoplay faz estreias de séries picadas, sem despejar tudo de uma vez. Mas começar pelo fim, como no caso de Grey’s, é uma novidade e exceção para não ficar muito atrás da concorrência. As outras temporadas da atração vão entrar depois, em ordem cronológica.

Já o Prime Video vem com um lançamento que é praxe no mercado: disponibilizar a série completa. A trama criada por Shonda Rhimes aterrissa na plataforma quase um ano após o anúncio de uma parceria com a Disney, proprietária dos estúdios que fazem Grey’s Anatomy, da ABC, rede também pertencente à dona do Mickey Mouse.

Prime Video ou Globoplay?

Resta saber como será essa migração do assinante da Netflix que está a fim de adquirir outro streaming só para ver os novos episódios de Grey’s Anatomy. Entre as duas rivais, o Globoplay tem o plano mais caro. São duas opções: mensalidades de R$ 22,90 ou se comprometer com um plano anual que abaixa o preço para R$19,90 por mês. O período de testes grátis é de sete dias.

O Prime Video tem um valor único: R$ 9,90/mês. A assinatura inclui acesso ao streaming, a um serviço de músicas e ao site de entregas da Amazon, com direito a entregas grátis. Dentro do serviço é possível assinar outras plataformas, como Starzplay e Paramount+. São 30 dias para o novo assinante fazer testes sem pagar.

Na questão do catálogo, o Globoplay oferece mais séries médicas parecidas que podem agradar o fã de Grey’s Anatomy, tipo The Good Doctor, New Amsterdam e Chicago Med. Séries exclusivas no streaming como The Big Bang Theory (2007-2019) e Todo Mundo Odeia o Chris (2005-2009) estão por lá. Vale destacar atrações populares como Killing Eve e Manifest.

O Prime Video tem um bom conteúdo de séries originais e premiadas, como The Marvelous Mrs. Maisel, primeira produção dos streamings a vencer um Emmy de melhor comédia. No âmbito global, a Amazon duela com a Netflix nas produções de qualidade premium, apostando em The Man in the High Castle (2015-2019), Homecoming, Jack Ryan, The Boys, entre outras. Tem espaço para conteúdo de terceiros também (Two and a Half Men, Prison Break, Seinfeld, Fleabag e mais).

