Globoplay estreia 16ª temporada de Grey’s Anatomy com episódios sem dublagem · .

O Globoplay lançou nesta terça-feira (15) a aguardada 16ª temporada de Grey’s Anatomy, até então inédita no mundo do streaming. Mas o fã da série médica que tem preferência pela dublagem pode se preparar para uma má notícia: os últimos seis episódios dessa nova leva estão apenas com o som original e legendas em português.

No começo do 16º ao 21º capítulo, a plataforma do Grupo Globo deixa uma mensagem ao público: “Nossos dubladores estão em casa preservando a saúde e a voz. Por isso, este episódio encontra-se apenas na versão legendada”. É uma mensagem padrão usada nas produções afetadas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que atrapalhou o trabalho dos dubladores aqui no Brasil.

O primeiro episódio sem dublagem é justamente Leave a Light On (Deixe a Luz Acesa), que marca a despedida oficial do personagem Alex Karev (Justin Chambers) da trama, em um especial com cenas de flashback e informações de seu paradeiro.

Procurada pelo ., a assessoria do Globoplay não informou, até a publicação deste texto, se há alguma previsão de esses episódios serem dublados. Assim que a resposta chegar, haverá uma atualização.

A dublagem dos episódios de Grey’s Anatomy no Brasil também afetou a primeira exibição da 16ª temporada, no Sony Channel. No caso, os capítulos prejudicados foram do 13º em diante, exibidos a partir de maio no auge da pandemia, período no qual a indústria do entretenimento tentava achar um jeito para driblar o surto.

Lançamento picotado

O Globoplay promove um lançamento inusitado para Grey’s Anatomy. Isso porque foram disponibilizadas no dia da estreia apenas a primeira e a 16ª temporadas. Há um motivo para essa estratégia, que é colocar no ar a leva mais recente de olho no assinante da Netflix. A plataforma da Globo quebrou a exclusividade da rival e saiu na frente do Prime Video (da Amazon), que por sua vez não colocou Grey’s Anatomy no serviço até este momento.

Diferentemente da concorrência, o Globoplay adota a linha de lançar novas temporadas aos poucos das séries que adquire, tal qual ocorrerá com Grey’s Anatomy. A partir do dia 25 deste mês, duas temporadas entram na plataforma em ordem cronológica, até chegar à 15ª e a série ficar completa no serviço, o que só vai se concretizar em novembro.

Confira abaixo os dias nos quais as outras temporadas de Grey’s Anatomy serão disponibilizadas no Globoplay:

25 de setembro: temporadas dois e três;

2 de outubro: temporadas quatro e cinco;

9 de outubro: temporadas seis e sete;

16 de outubro: temporadas oito e nove;

23 de outubro: temporadas dez e 11;

30 de outubro: temporadas 12 e 13;

6 de novembro: temporadas 14 e 15.

