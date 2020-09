Globoplay incorpora Telecine ao catálogo e lança novo pacote; saiba o preço · .

O Globoplay incorporou mais um dos canais do Grupo Globo ao seu catálogo. A partir desta quarta (16), os clientes podem assinar o Telecine Play em um pacote oferecido dentro do streaming. O preço para ter os dois serviços no combo é R$ 49,90, um desconto de quase 20% em relação ao valor integral das plataformas contratadas separadamente.

O Telecine Play tem um custo mensal de R$ 39,90 por mês e conta com mais de dois mil filmes disponíveis; já o Globoplay cobra RR 22,90 de seus assinantes. O streaming da Globo virou a plataforma que unifica todos os conteúdos da empresa.

Além do serviço de filmes premium, também é possível comprar o pacote Globoplay + Canais Ao Vivo por R$ 49,90, com a programação linear dos canais SporTV (1, 2 e 3), GloboNews, Multishow, GNT, Viva, Off, Gloob, Gloobinho, BIS e Mais Globosat, Universal, Studio Universal, Syfy, Megapix e Canal Brasil.

Combos com o Premiere (pay-per-view de futebol) e o Combate (lutas) também já são oferecidos, mas esses não contam com descontos para quem assina juntamente com o Globoplay. Ou seja, eles mantêm o custo de R$ 79,90 cada.

