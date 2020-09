Globoplay recebe novo plano com canais de TV paga ao vivo

A Globo anunciou uma expansão para o serviço de streaming Globoplay e lançará em breve um novo plano que inclui canais de TV paga e programação ao vivo na assinatura. Os preços da nova modalidade partem de R$ 49,90 mensais e poderão ser assinados a partir de 1° de outubro, com 30 dias de teste gratuito. Atuais assinantes poderão experimentar a modalidade já em setembro.

A nova categoria de uso se chama “Globoplay + canais ao vivo” e irá coexistir com a oferta atual, que possui apenas programação via streaming e uma modalidade de uso gratuita e com anúncios. Além da assinatura de R$ 49,90 por mês, também será possível adquirir o novo pacote anualmente, em 12 parcelas de R$ 42,90.

Canais de TV paga do Grupo Globo poderão ser vistos ao vivo pelo GloboplayFonte: G1

O pacote padrão do Globoplay + canais ao vivo inclui o conteúdo de streaming e uma seleção de canais da rede Globo. Os assinantes poderão assistir gravações e conteúdo ao vivo de Multishow, GloboNews, Sportv 1, Sportv 2, Sportv 3, GNT, Viva, Gloob, Gloobinho, Off, Bis, Mais Globosat, Megapix, Universal TV, Studio Universal, SYFY, Canal Brasil e Futura.

Unificação de conteúdo

De acordo com o G1, a empresa também pretende oferecer planos adicionais que incluem a programação de canais como Telecine, Premiere e Combate. Segundo o Grupo Globo, o objetivo é unificar a oferta de conteúdos digitais no Globoplay, principal plataforma online da companhia atualmente.

Os usuários do novo plano poderão assistir jogos de futebol ao vivo no GloboplayFonte: G1

A empresa aponta que o serviço trará uma profunda integração entre conteúdos ao vivo e gravados. “Se estivermos no meio de uma rodada do Campeonato Brasileiro no domingo, em destaque, teremos o jogo em andamento. Depois, conteúdos em VOD, como gols da rodada”, comenta Erick Brêtas, diretor de Produtos e Serviços Digitais da Globo.

De acordo com Paulo Marinho, diretor dos Canais Globo, a unificação de conteúdos em uma plataforma está nos planos da empresa desde 2013. O Globoplay se tornou a principal aposta da companhia após registrar crescimento no ano passado e também ser lançado nos Estados Unidos.

No fim de 2019, o serviço teve um aumento de 56% em sua base de usuários. O consumo de conteúdo na plataforma de streaming também cresceu em 224% entre os meses de janeiro e agosto deste ano.