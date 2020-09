Gloria Vanique paga mico ao vivo ao entrevistar a pessoa errada no Bom Dia SP · .

Gloria Vanique pagou mico no Bom Dia SP desta terça (8) ao entrevistar a pessoa errada ao vivo. A apresentadora chamou Rodrigo Pontes, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), para falar sobre problemas na Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU). “Acho que está tendo algum engano”, disse ele.

O equívoco começou depois que o repórter Bernardo Bortolotto registrou algumas falhas no trajeto que percorreu mais cedo. “Vamos conversar com o Rodrigo Pontes, gerente de marketing da EMTU, da linha que o Bernardo Bortolotto estava acompanhando, que saiu de São Bernardo do Campo com destino ao Sacomã”, iniciou Gloria.

Após a imagem de Pontes aparecer no telão do noticiário, a jornalista fez a reclamação e pediu explicações a ele.

“A gente vem acompanhando hoje com a nossa equipe de reportagem a linha 004, que saiu lá de São Bernardo do Campo com destino ao Sacomã. A gente queria entender o que acontece com essa linha. Primeiro, o pessoal reclama muito do atraso, diz que ela nunca sai no horário, a gente viu a falta de limpeza, ainda mais que estamos em um período de pandemia. Vamos respondendo aí o problema, por favor?”, questionou ela.

Visivelmente sem graça, Rodrigo Pontes corrigiu a apresentadora dizendo que fazia parte da equipe da CPTM: “Oi, Gloria, bom dia. Acho que está tendo algum engano. Nós estamos aqui na estação Barra Funda, no posto do bilhete do desempregado. A EMTU é uma empresa irmã da CPTM, mas eu não teria essas informações para você”.

Sem saída, só restou à jornalista justificar a abordagem como um erro. “Ah, então está bom. Eu peço desculpas. Realmente houve um equívoco com relação ao entrevistado. Vou te pedir desculpas pelo que aconteceu, e te desejo um excelente dia”, afirmou ela.

Tentando apaziguar o climão entre eles, a colega de Rodrigo Bocardi ainda brincou: “E que continue funcionando aí a questão do bilhete do desempregado”. “Está tudo funcionando perfeitamente por aqui”, respondeu o entrevistado.

Por fim, Gloria justificou: “Bom, a gente teve um problema com a nossa produção”. O . entrou em contato com a Globo e pediu um posicionamento sobre o erro, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Assim como aconteceu na última semana, quando o telejornal escalou um repórter gaúcho que se perdeu no trânsito de Santos –litoral de São Paulo–, a nova gafe virou assunto nas redes sociais. Confira abaixo algumas reações:

Meu Deus, o #BDSP é cheio de erros. Gente!!!! Parei pra assistir hj e já perdi as contas de quantas gafes já tiveram

— « reinaldo » (@reinaIIdo) September 8, 2020

#BDSP há há há. Que barrigada essa da EMTU, hein. É o que dá ficar falando mal de tudo e todos. GLOBOLIXO!

— Luiz Antonio (@Bila100) September 8, 2020

Globo no bom dia são Paulo fez contato com uma autoridade de transporte municipal, posicionou as cameras, abriu o link e, na primeira pergunta, o cara fala “tá havendo algum equívoco, não sou eu”

Hahahajajajahahahaa que barriga #BDSP

— esquerdista (@JBananere) September 8, 2020

Parabéns ao jornalista/diretor que expôs a apresentadora do #BDSP ao maior constrangimento as 8h da manhã, há colocando para entrevistar a pessoa errada. #ParabensAosEnvolvidos

— Felipe (@_nascimentoo0) September 8, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução