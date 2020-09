GM lança motor modular para equipar seus novos carros elétricos

Depois que Elon Musk bancou o futuro elétrico na indústria automobilística do Ocidente, outras montadoras americanas foram atrás, e a General Motors (GM) não é exceção: a empresa anunciou a família Ultium Drive, conjunto de cinco transmissões intercambiáveis e três motores elétricos modulares que deve equipar sua próxima geração de veículos elétricos.

Segundo a empresa, “o Ultium Drive combina motores elétricos e transmissões de velocidade única para aplicar a energia gerada por células de bateria Ultium às rodas dos próximos veículos elétricos da GM, ajudando a empresa a fazer a transição de seu portfólio atual para uma linha totalmente elétrica.”

Em comunicado, a montadora diz que “a GM economizará no projeto do veículo e nos custos de produção ao desenvolver o Ultium Drive ao lado de sua próxima geração de EVs, aproveitando a experiência interna para melhorar a eficiência e encaixar unidades de tração e motores em veículos futuros.”

Maior capacidade

O projeto é modular, ou seja, suas unidades poderão ser usadas em diversos tipos de veículos. A empresa está desenvolvendo ainda uma unidade de gerenciamento de bateria sem fios capaz de reduzir em até 90% a fiação, o que levaria a células fisicamente menores ou com maior capacidade.

A expansão do portfólio elétrico da montadora não apenas inclui o lançamento do Ultium Drive como também uma mudança nas linhas de montagem, que agora serão “flexíveis e compartilhadas, permitindo que a empresa aumente mais rapidamente sua produção de veículos elétricos e alcance economias de escala”.

A montadora espera lançar, nos próximos três anos, 12 carros elétricos. Um deles é o Cadillac Lyriq, o primeiro da marca, a um custo de US$ 75 mil (R$ 396 mil). Os Hummer voltarão ao mercado (dois modelos elétricos), enquanto o segmento de carros de luxo ganhará um modelo baseado no Cadillac X75 e no Celestiq, com preço estimado em US$ 200 mil (mais de R$ 1 milhão).