Goiás surpreende o líder Internacional mesmo com um a menos, vence e deixa a lanterna

O Goiás bateu o Internacional por 1 a 0 em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando na Serrinha, o time goiano conquistou apenas sua vitória e deixou a lanterna. Já os gaúchos seguem na liderança, apesar do resultado.

Logo no primeiro minuto de jogo, uma entrada violentíssima. Jefferson, lateral esquerdo do Goiás, acertou o tornozelo de Marcos Guilherme e foi expulso após consulta do VAR. O jogador do Inter foi para o hospital após o lance.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Com o domínio do jogo, os gaúchos tiveram a bola, mas pouco conseguiam penetrar na defesa dos goianos.

A melhor chance colorada no primeiro tempo aconteceu aos 35 minutos. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para Abel Hernández, livre. O atacante teve a chance, mas chutou fraco, facilitando para a defesa de Tadeu.

Mesmo com um a menos, o Goiás abriu o placar. Confusão na área colorada. Vinícius Lopes ficou com a bola e, mesmo com vários jogadores na frente, chutou no canto. Marcelo Lomba tocou na bola, mas não evitou o gol dos goianos.

O segundo tempo começou no mesmo estilo do primeiro. Pressão colorada, mas com pouca efetividade. Aos 17 minutos, D’Alessandro cruzou, Pedro Henrique cabeceou e Tadeu fez uma grande defesa para salvar o Goiás.

O Inter até balançou as redes 28 minutos, mas o gol foi anulado. Thiago Galhardo estava em posição de impedimento após passe de Abel Hernández e o tento do uruguaio não valeu.

Os gaúchos seguiram exercendo a pressão, mas o gol não saiu. Aos 49 minutos, nova chance para o Inter. A bola desviou em todo mundo dentro da pequena área, mas Tadeu salvou em cima da linha.

Melhor para o Goiás, que venceu por 1 a 0 e assumiu a 18ª posição, deixando a lanterna do campeonato. O Inter segue na liderança.

Vinicius Lopes pelo Goiás Heber Gomes/AGIF

Goiás 1 x 0 Internacional

GOLS: Vinicius Lopes

GOIÁS: Tadeu, Edilson, Davis, Fábio Sanches e Jefferson; Sandro, Breno, Daniel Bessa, Vinícius e Villalva; Rafael Moura. Técnico: Thiago Larghi

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba, Rodinei, Pedro Henrique, Cuesta e Moisés; Musto, Edenílson, Praxedes, Marcos Guilherme e D’Alessandro; Abel Hernández. Técnico: Eduardo Coudet

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

O Inter teve incríveis 76% de posse de bola no 1º tempo;

Mesmo com um a menos, as equipes tiveram 1 chance de gol cada nos primeiros 45 minutos;

Os gaúchos terminaram com 14 finalizações e 79% da posse de bola.

Próximos jogos

Enquanto o time gaúcho volta aos gramados no meio de semana, os goianos terão semanas de descanso.

Domingo, 27/09, 18h15, Ceará x Goiás

Quarta-feira, 16/09, 19h15, Internacional x América de Cali – Copa Libertadores

*horário de Brasília