Goleiro Jean faz gol com a bola rolando, Atlético-GO bate o Bahia e frustra estreia de Mano Menezes

Gol de goleiro é raro, gol de goleiro com a bola rolando é quase impossível. Mas aconteceu neste domingo! Jean aproveitou rebote da própria cobrança de falta, acertou um belo chute e garantiu o triunfo do Atlético-GO sobre o Bahia por 1 a 0, frustrando a estreia de Mano Menezes como técnico tricolor.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O lance aconteceu aos 39 minutos do primeiro tempo. Jean cobrou falta pelo lado direito, mas acertou a barreira. Só que a bola voltou, e ele pegou de primeira, com perfeição. O chute morreu no cantinho do goleiro do Bahia.

Foi o primeiro gol da carreira de Jean, que foi revelado pelo próprio Bahia e já treinava cobranças de falta há algum tempo.

Ficha técnica

Bahia 0 x 1 Atlético-GO

GOLS: Jean

BAHIA: Douglas Friedrich, Nino Paraíba (Edson), Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Ronaldo, Jadson (Daniel), Rodriguinho (Marco Antônio), Élber e Clayson (Rossi); Gilberto (Saldanha); Técnico: Mano Menezes

ATLÉTICO-GO: Jean; Dudu, Éder, João Victor e Nicolas (Gilvan); Edson, Oliveira, Gustavo Ferrareis (Hyuri), Janderson (Everton Felipe) e Chico (Matheus Vargas); Renato Kayzer (Matheuzinho); Técnico: Vagner Mancini

Próximos jogos

Os próximos jogos das duas equipes pelo Brasileirão são:

Quarta-feira, 16/09, 21h30*, Corinthians x Bahia

Sábado, 19/09, 21h*, Atlético-GO x Atlético-MG

Na quarta-feira, porém, o Atlético-GO ainda visita o Fluminense pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil, às 21h30*.

*Horários de Brasília