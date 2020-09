Golpe que promete trapaça em jogos online rouba contas e dados

Uma série de golpes envolvendo jogos online que estão em alta foi detectada pela empresa de segurança digital ESET. Segundo o relatório, eles prometem uma série de benefícios e até trapaças, mas na verdade acabam roubando dados pessoais e até contas inteiras das vítimas.

O golpe é um clássico esquema de phishing, com uma página que finge ser um serviço que oferece mods, métodos de trapaça e até V-Bucks, a moeda virtual de Fortnite. Um dos casos mais perigosos encontrados envolve o fenômeno da Epic Games, mas estão envolvidos também títulos como Animal Crossing e League of Legends — ao todo, mais de 65 games são usados como isca para atrair jogadores, todos listados em uma página inicial e com o resultado sendo exibido em pesquisas feitas no Google.

Entretanto, o serviço não cumpre o que promete e apenas deseja obter dados de cartão de crédito dos interessados. Além disso, ele tenta fazer você a entrar na página com um endereço de e-mail ou nome de usuário utilizado no game, além da senha. Com essas informações, é possível tomar posse do perfil do jogador.

Esquema elaborado

Só depois de fornecer esses dados você indica o que deseja, como V-Bucks e desbloqueio de itens sem custos. Essa é a segunda etapa do golpe, que finge executar um script e simular uma autenticação com um servidor.

Nesse instante, o site ainda pede dados pessoais, como nome completo, código postal e dados bancários para fazer o pagamento. Uma suposta classificação com base em comentários de usuários e avisos de que os mecanismos de segurança previnem eventuais hacks tentam garantir uma falsa credibilidade à página.

A ESET detectou que outros domínios anteriormente invadidos são usados para disseminar o site, mas ainda não é possível saber se muitas pessoas já caíram no golpe. Enquanto a página não sai do ar, tome cuidado com as páginas em que você insere credenciais pessoais e financeiras e desconfie da venda de mods ou promoções não oficiais de itens de jogo.