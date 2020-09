Google apoia iniciativas brasileiras no combate à COVID-19

Na última quinta-feira (10), o Google anunciou em seu blog que está doando mais de 8,5 milhões de dólares para 31 organizações ao redor do mundo, em função do combate ao novo coronavírus. Entre elas, estão a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Bahia), em parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), e o Hospital Israelita Albert Einstein.

O financiamento faz parte do compromisso da empresa em doar 100 milhões de dólares à luta contra a COVID-19 e foi categorizado em quatro áreas principais: monitoramento e previsão da propagação de doenças; melhora na equidade da saúde e minimização dos efeitos secundários da pandemia; avanço na ciência de rastreamento de contato e detecção ambiental e apoio aos profissionais de saúde.

Instituições recorrem ao uso de Inteligência Artificial (IA) para obter dados relevantes ao combate à pandemia. (Fonte: Pexels)Fonte: Pexels

O fundo é destinado ao apoio de ideias inovadoras com o uso de Inteligência Artificial (IA) e Ciência de Dados. No caso da Fiocruz Bahia, será estabelecida uma plataforma de IA para pesquisa e compartilhamento de informações relacionadas ao coronavírus no Brasil. Já no Hospital Israelita Albert Einstein, o objetivo é apoiar e integrar profissionais de saúde comunitária e voluntários para ajudar a prestar serviços de saúde mental, além de monitorar os resultados em uma das comunidades mais vulneráveis do país.

O Google.org é um braço que apoia organizações sem fins lucrativos dedicadas a encontrar soluções revolucionárias para grandes desafios mundiais. A seleção dos projetos para receber financiamento se deu por meio de um processo competitivo e baseado em mérito. “É notável ver líderes de diferentes setores e áreas de especialização se reunindo durante este momento crítico da nossa história”, comenta Brigitte Hoyer Gosselink, diretora de Impacto de Produtos da empresa.