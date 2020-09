Google Duo recebe recurso de compartilhamento de tela

No dia 15 de setembro, a Google confirmou no Twitter que uma funcionalidade do seu app de videochamadas Google Duo estava de volta, depois do curto teste em 2018: o compartilhamento de tela – logo depois, porém, a empresa apagou o tweet. Agora, o recurso começou a chegar finalmente no celular de alguns usuários.

A repórter Rita El Khoury, do site Andoid Police, testou o velho/novo recurso em um OnePlus 7 (ironicamente, o Pixel 4 XL com Android 11 dela ainda não recebeu a atualização). Para ativar a divisão de tela, basta tocar no menu no canto inferior direito (os três pontinhos) do Duo quando estiver no meio da chamada e escolher “Compartilhamento de tela”.

Com o recurso ativado, não é possível ver quem está do outro lado da videochamada.Fonte: Android Police/Rita El Khoury/Reprodução

“Como esta é uma atualização do lado do servidor, nem todo mundo a recebeu. Uma pop-up vai perguntar se você gostaria de expor informações confidenciais durante a chamada; escolha ‘Iniciar agora’ e pronto: o que está em sua tela será compartilhado com a outra pessoa”, conta Rita.

Quando o recurso estiver ativado, você não vai poder ver com quem está conversando; em contrapartida, a outra pessoa verá as telas do seu celular, à medida que você acessá-las (o que pode ser muito útil se precisar dar ou receber ajuda com seu celular).

Fácil de entrar e sair

Segundo Rita, desativar a funcionalidade e usar o celular em uma videochamada normal é fácil:

Android Police/Rita El Khoury/Reprodução

“As únicas indicações de que você está neste modo são o ícone vermelho na barra de status (semelhante ao que aparece quando você está gravando ou transmitindo a tela) e a notificação do Duo com as opções para encerrar a chamada ou interromper o compartilhamento de tela.”

Segundo a repórter, o recurso funcionou muito bem, “embora estivéssemos usando uma conexão de internet lenta. A qualidade da transmissão deve ser bem melhor se vocês estiverem conectados a uma rede wifi ou usando um 4G decente”, diz ela.