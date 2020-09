Google lança Android 11 com mudanças de interface e muitas novidades

O Android 11 finalmente foi lançado e está sendo distribuído como atualização para dispositivos compatíveis. Após um longo período em fase beta, o sistema operacional da Google estreia com boas novidades para os usuários, indo desde mudanças visuais, otimização de performance, novos recursos nativos e mais privacidade.

Android 11: Saiba Tudo sobre a aualização

O Android 11 vem ao mundo repleto de novidades: gravação de tela nativa, balões para continuar utilizando mensageiros enquanto utiliza o celular, novos gestos e muito mais. A aba de notificações agora reúne mensagens recebidas em uma seção exclusiva, enquanto separa as “Notificações silenciosas” — as mais recorrentes ou de apps que você pouco utiliza — para otimizar o espaço de visualização.

O modo escuro recebe ajustes de acordo com horários — totalmente programáveis pelo usuário. Há novos gestos para navegação sem os três botões principais, somados ao “novo” gesto para abrir o app de câmera, semelhante ao já conhecido nos smartphones Motorola.

Maior controle sobre seus dados

Assim como já estava presente na versão beta, as solicitações de permissão permanente não são a única opção. Apps que precisam acessar sua câmera, localização GPS, microfone ou arquivos pessoais estarão sujeitos a sua aprovação a cada tentativa de acesso.

O mesmo acontece com apps que já receberam autorização de acesso permanente, mas que você deixou de utilizá-los por um tempo. Após certo período inativos, apps uma vez autorizados para acessar seções do aparelho perderão as permissões e precisarão ser aceitos novamente pelo usuário. A perda das autorizações será devidamente notificada pelo usuário, que pode desabilitar esse recurso ou aceitar o acesso do app facilmente.

Gravação de tela é um conhecido recurso que finalmente chega nativamente no Android.Fonte: TecMundo

A partir do Android 11, atualizações de segurança ou privacidade serão totalmente dependentes da Google Play. Dessa forma, a Google manterá maior controle sobre os updates e minimizará a fragmentação de recursos dentro do ecossistema Android.

Controle de mídia e conexões renovado

Com Android 11, ao apertar o botão Power por um longo período, o sistema abrirá um menu de conexões e de recursos em toda a tela. A seção gerenciará os dispositivos conectados ao smartphone — como smartbands, smartwatches, fones de ouvido e mais — e permissões de Smart Lock.

O controle sobre músicas e vídeos também mudou: com o novo sistema da Google será possível mudar o dispositivo que exibe o conteúdo com mais facilidade, tornando mais fácil a transição entre ambientes ou suas vontades, como mudar dos fones de ouvido para caixas de som.

Esses são apenas algumas das novidades introduzidas no Android 11. Mais informações serão divulgadas pela Google. A atualização está sendo distribuída gradativamente e deve alcançar todos os dispositivos compatíveis em breve.