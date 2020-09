Google Maps ganha recurso de pagamento de estacionamento

Uma funcionalidade inédita que reduz totalmente o contato de motoristas com paquímetros ou catracas de estacionamento foi lançada hoje (2) pela Google em Austin, capital do Texas, nos Estados Unidos. Agora, é possível pagar pela parada utilizando o Google Maps. A novidade é ativada assim que o destino indicado no aplicativo estiver próximo e vale tanto para Android e iOS quanto para a versão web mobile.

Fruto de uma parceria da gigante das buscas com a Passport, que fornece uma plataforma de software empresarial voltada a setores de estacionamento e transporte nos EUA e no Canadá, aqueles que estiverem pela região devem, apenas, selecionar “Start a new session” e inserir o número presente na vaga.

A implementação também permite salvar a placa do veículo para agilizar ações futuras, assim como acompanhar as sessões ativas, sendo que tudo fica salvo na conta do usuário.

Novidade elimina contato de motoristas com equipamentos.Fonte: Unsplash

Planos futuros

Comemorando o lançamento, Vishal Dutta, gerente de produtos da Google, declara: “Estamos animados por trabalhar com a Passport para ajudar motoristas de Austin a pagarem por estacionamento de maneira mais rápida e conveniente. O Google Pay e o Google Maps incorporaram perfeitamente o software da Passport, o que nos ajudou a dar vida a esse recurso.”

Implementada aos poucos, em breve a aplicação deve estar totalmente disponível pela cidade, e os planos das companhias envolvem expandi-la para o país todo.