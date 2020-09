Google Play e App Store começam a ser investigadas na Austrália

A Comissão Australiana da Concorrência e do Consumidor (ACCC) iniciará uma investigação do mercado de aplicativos no país. Por meio de um comunicado, as autoridades regulatórias convidam consumidores a participar de uma pesquisa para entender a experiência dos cidadãos do país nesse setor.

“A ACCC examinará as experiências dos consumidores australianos, desenvolvedores, fornecedores e outros nessa nova investigação das lojas de aplicativos mobile.”, descreve no documento. A agência governamental convida desde clientes, aos desenvolvedores e distribuidoras, a participar de uma pesquisa de opinião sobre as plataformas digitais de distribuição de apps.

Essa nova ação é parte de uma investigação que durará cerca de cinco anos e tem como foco averiguar a competitividade no setor — predominantemente dominado pela Google e Apple. “A venda de apps é dominada pela Apple App Store, no iOS, e pela Google Play Store, em dispositivos Android”, observa a agência.

A ACCC percebe que apps que não estão presentes nas principais lojas de aplicativos ficam para trás e vendem “significativamente pouco”. Sendo assim, a comissão quer “entender mais o mercado de apps mobile na Austrália, incluindo quão transparente e eficiente é este mercado, tanto para consumidores, quanto para quem opera neste mercado”, completa.

No mesmo comunicado, a comissão australiana afirma que também está interessada em saber como os dados são utilizados e compartilhados dentro do ecossistema de apps, incluindo as informações coletadas pelas principais lojas.

Ao longo dos próximos cinco anos, a ACCC realizará um apanhado geral sobre a experiência do mercado digital na Austrália. A investigação sobre as lojas de aplicativos será seguida por uma análise sobre os mensageiros, mídias sociais e ferramentas de pesquisa. Mais objetivos serão adicionados e divulgados posteriormente.

O questionário da ACCC aceitará respostas até o dia 2 de outubro de 2020. O resultado dessa primeira fase de investigação, assim como a divulgação das pesquisas, será divulgado em março de 2021.