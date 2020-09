Google responde a Anitta e notifica dicionário sobre definição de ‘patroa’ · .

Após Anitta demonstrar muita indignação ao descobrir que a palavra patroa é definida de forma simplória e machista apenas como “mulher do patrão” ou “dona de casa” no Google, a empresa tomou providências. O dicionário que fornece todo o material para o site de buscas será notificado para que se atualize e melhore seu conteúdo.

Em pronunciamento oficial enviado ao ., o Google afirma que não tem controle editorial sobre definições geradas por seus parceiros –o site utiliza as material fornecido pelo dicionário da Universidade de Oxford, prestigiada instituição localizada na Inglaterra.

“Quando as pessoas pesquisam por definições de palavras na Busca, frequentemente, elas desejam informações de maneira rápida. Por isso, trabalhamos para licenciar conteúdos de dicionários parceiros, neste caso da Oxford Languages. Não temos controle editorial sobre as definições fornecidas por nossos parceiros, mas reconhecemos a preocupação neste caso e vamos transmiti-la aos responsáveis pelo conteúdo”, diz o Google em pronunciamento oficial.

Na quarta-feira (9), Anitta postou Stories no Instagram com tom de voz revoltado, em que mostrava a diferença de tratamento para homens e mulheres que encontrou a partir das definições de patrão e patroa.

“Gente, vocês estão prontos para ver uma coisa chocante?”, questionou a funkeira no início dos vídeos. Em seguida, ela publicou uma busca no Google com o significado de patrão. O resultado mostrou o substantivo como “proprietário ou chefe de um estabelecimento privado comercial, industrial, agrícola ou de serviços, em relação aos seus subordinados; empregador” e “chefe de uma repartição pública”.

Já a busca pela palavra no feminino afirma que patroa significa “a mulher do patrão ou dona da casa”, o que revoltou Anitta.

“Mano, que p* é essa?”, questionou ela enquanto apontava para o resultado da busca. “Ah, mano. Vá para a ponte que pariu. Patroa é o cacete do feminino da mesma p* que está escrito lá no patrão. É dona e proprietária do cacete que eu quiser. Eu hein? É inacreditável, não tô acreditando que isso tá no nosso dicionário!”, complementou Anitta. No Twitter, ela republicou posts de outras pessoas que repercutiram sua descoberta, também com muita indignação.

Confira as publicações de Anitta:

