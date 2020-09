Google se desculpa por exibir meme com ‘carrinhos de bebê judeus’

A Google pediu desculpas por exibir imagens com memes de ódio nos resultados das buscas pela expressão “carrinhos de bebê judeus” feitas em sua plataforma. As explicações foram dadas em uma série de mensagens publicadas no perfil oficial da empresa no Twitter, nesta sexta-feira (25).

De acordo com a companhia de Mountain View, o seu sistema de buscas tenta ser o mais fiel possível ao mostrar, nos resultados, “conteúdo que corresponda a todos os termos-chave pesquisados, como as pessoas normalmente desejam”. Mas em algumas situações, isso nem sempre acontece.

Nas pesquisas para “carrinhos de bebê”, por exemplo, há muito conteúdo útil para ser exibido. Já quando a expressão ganha mais uma palavra, no caso “judeus”, a Google afirma que ocorre algo chamado por ela de “vazios de dados”, quando o sistema falha em mostrar materiais que correspondam ao que está sendo procurado pelo internauta.

It was noticed today hateful memes appear in image results for “jewish baby strollers.” We apologize. These don’t reflect our opinions. We try to show content matching all key terms searched for, as people normally want. But for “data voids” like this, it can be problematic…

— Google SearchLiaison (@searchliaison) September 25, 2020