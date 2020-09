GoPro HERO 9 Black é lançada com lente removível

Nesta quarta-feira (16), a GoPro anunciou o lançamento da nova GoPro HERO 9 Black. A câmera de ação chega com uma tela LCD colorida na parte frontal, mais bateria e lente removível.

O novo sensor de 23,6 MP é um dos aprimoramentos de hardware mais significativos desde 2012, quando a empresa apresentou o sensor de 12 MP na HERO 3. A novidade permite capturar vídeos em 5K e fotos de 20 MP, com a opção de extrair quadros com resolução de 14,7 MP dos vídeos.

A câmera também traz a opção de ser usada como uma webcam com resolução Full HD, a ajuda de um cabo USB-C e o aplicativo para desktop GoPro Webcam. O recurso de transmitir vídeos ao vivo também está presente.

Imagem capturada com a nova GoPro HERO 9 Black. (Karlee Prazak/GoPro)

Uma das maiores queixas em relação às câmeras da GoPro também foi ouvida pela empresa, e agora uma bateria de 1.720 mAh equipa a HERO 9. Com isso, é oferecida uma duração em média 30% maior do que a HERO 8 Black, além de prometer bom funcionamento em baixas temperaturas, evitando o desligamento repentino do aparelho.

Para a alegria de usuários mais antigos, a tampa da lente da câmera está de volta e agora é compatível com o módulo de lente Max, que oferece mais estabilidade e um campo de visão ultrawide. Outros módulos disponíveis desde o lançamento da HERO 8 também são compatíveis com o novo modelo, incluindo o microfone bidirecional, o display externo e o módulo de iluminação com flash.

A GoPro HERO 9 Black está disponível a partir de hoje por US$ 449,99. Clientes que comprarem 1 ano de assinatura do serviço da GoPro pagam US$ 349,98 na nova câmera. A GoPro ainda não informou o preço ou a disponibilidade da HERO 9 Black ao Brasil.