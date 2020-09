Maria Zilda Bethlem, 66 anos, alfinetou Maitê Proença, 62, nas redes sociais. Segundo a atriz, a colega de ofício cobra por lives e só participa de uma transmissão ao vivo mediante pagamento. “Gosta muito de dinheiro”, entregou a veterana, que tem feito diversas revelações bombásticas de famosos durante a quarentena.

Na segunda-feira (14), Maria Zilda recebeu Carolina Ferraz para um bate-papo online em seu Instagram. Foi durante a conversa sobre os efeitos da pandemia na classe artística que ela disparou sobre a artista.

A apresentadora do Domingo Espetacular, da Record, elogiou o fato da colega estrelar o monólogo virtual O Pior de Mim. “A gente está se mexendo de um jeito ou de outro”, aplaudiu.

“Eu não estou ganhando dinheiro nenhum”, opinou Maria Zilda. “É, a gente não ganha dinheiro. No caso da Maitê toda a renda ela está doando para os funcionários do teatro”, informou Carolina.

“Acho muito difícil porque a Maitê gosta muito de dinheiro. Inclusive, ela só faz live se pagarem”, soltou, deixando a comunicadora surpresa. “Não estou criticando, nem julgando. Ela tem o direito. Cada um faz o que gosta da sua vida. Esse é um direito que ninguém pode te tirar”, ponderou a veterana em seguida.

Diante da declaração, a funcionária da Record defendeu o projeto teatral de Maitê. “Independente de ser por dinheiro ou sem dinheiro. No caso específico dessa peça, eu soube que a renda estava, sim, sendo revertida”, declarou.

“Não sei se uma parte [da renda] ou se tudo. Mas é legal fazer um monólogo que é transmitido ao vivo e online para as pessoas”, finalizou. O espetáculo O Pior de Mim resgata memórias dolorosas de Maitê. A atriz, que ficou órfã de forma trágica quando tinha 12 anos, escreveu o texto da produção que é transmitido diretamente do Teatro Petra Gold, no Rio de Janeiro.

O . procurou a assessoria de imprensa de Maitê e não obteve retorno até o fechamento deste texto.

Veja live de Maria Zilda Bethlem com Carolina Ferraz:

