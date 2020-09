Governo suspende pagamento do auxílio emergencial para quase 1 milhão de brasileiros

O cancelamento e suspensão ocorreram após indícios de que não cumprem mais os requisitos

O Ministério da Cidadania divulgou que um total de 922.600 beneficiários do Bolsa Família tiveram o pagamento do auxílio emergencial bloqueado mês passado. Isso aconteceu após a Controladoria-Geral da União (CGU) recomendar o cancelamento de 613.190 cadastros e suspensão de outros 309.503. O cancelamento e suspensão ocorreram após esses quase 1 milhão de trabalhadores darem indícios de que não cumprem mais os requisitos para receber o auxílio emergencial.

Com esses cancelamentos e suspensões, o governo deixou de gastar R$ 550 milhões do que seria destinado ao pagamento do auxílio. O Ministério da Cidadania afirmou que as liberações voltam a acontecer ainda em setembro. O governo promete que irá adicionar ao pagamento de setembro, que será de R$ 300, o valor que ficou bloqueado em agosto, de R$ 600. No caso do auxílio de R$ 300, mulheres chefes de família recebem R$ 600 por parcela.

Segundo o ministério, os beneficiários que tiveram a conta bloqueada, mas que ainda cumprem aos critério para receber o auxílio terão o cadastro reativado ainda em setembro. E o valor retroativo que não foi pago, será.

Quem teve o auxílio cancelado e continua no Bolsa Família também receberá a partir de quarta-feira (17). Não foi revelado o número de cadastro bloqueado de forma definitiva. O governo pode fazer revisão do cadastro e também exigir a devolução do valor. O Bolsa Família, por sua vez, não pode ser cortado desde 20 de março.