Gracyanne Barbosa põe as pernas no rosto de Belo e divulga vídeo ousado

Gracyanne Barbosa e Belo voltaram a causar nas redes sociais por conta de um vídeo ousado publicado pelo músico, na companhia da esposa, em seu perfil no TikTok.

Na ocasião, ele surgiu agachado e a amada, que faz sucesso como musa fitness, posicionou os pés sobre o seu pescoço, mostrando sincronia com a música escolhida ao fundo.

A morena também fez questão de divulgar o vídeo e brincou, ao falar: “Quem rir já sabe”. Nos comentários, uma fã apontou: “O Belo não estava dublando muito bem”.

“A arregaçada de perna que ela deu no final foi o melhor”, brincou uma internauta. “Não sei por que mas eu gosto demais desse casal, a energia é tão boa”, mais uma.

Outros, porém, despejaram várias críticas sobre o corpo da modelo, que é casada com o cantor desde 2012. Juntos, eles usam as redes sociais para mostrar muita ousadia na intimidade.

Recentemente, inclusive, os dois gravaram um vídeo inusitado, no qual Gracyanne disparou: “Tá vendo a linha amor? Não tem problema. Pega aqui na linha, segura na linha, agora você puxa com força“.

Ela disse isso ao ficar com as mãos entre a cabeça do marido, simulando uma linha imaginária. Ao fim, Barbosa caiu no riso ao dar um tapa na orelha de Belo.

“Desculpa amor, foi mais forte que eu e você mereceu pelas pegadinhas que faz comigo“, escreveu a esposa do cantor, revelando o motivo dessa pegadinha.

A publicação foi feita na noite de sábado (29) foi curtida por quase 200 mil pessoas e recebeu aproximadamente 5 mil comentários. “Acho que ele ficou brabo“, pontuou uma internauta.

Mas Gracyanne Barbosa respondeu: “Até parece“. Uma mulher curtiu a ideia e prometeu repetir: “Eu não parei de ver. Vou fazer com o meu marido“.

Confira: