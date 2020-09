Gracyanne Barbosa senta no piano de Belo e provoca com trocadilho

Gracyanne Barbosa elevou a temperatura da noite desta terça-feira (01) ao postar uma foto super sensual no Instagram. Para complementar o ar sexy da publicação, a musa fitness ainda deixou um trocadilho na legenda.

Usando um body bem cavado e meias, a morena sentou em um piano com as pernas abertas, deixando em evidência sua virilha. Com um rosto sensual, a foto ainda deixou visível a cintura fina de Barbosa.

“A mãe tá on e tá cuidando do brinquedo novo do pai. Vem brincar, tudão“, legendou Gracyanne, citando Belo.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “A patroa não tá pra brincadeira”, afirmou um internauta. “Que mulher é essa?“, disse uma fã. “Uma cintura é uma cintura”, observou outra. “Um piano e um violão“, brincou uma admiradora.

Com uma rotina de exercícios intensa e alimentação bem regrada, Gracyanne Barbosa é dona de um corpo bem musculoso. Feliz com a sua forma, a influenciadora digital sempre posta fotos de lingerie para o shape ficar em evidência.

Em uma sequências de fotos, publicadas neste domingo (30) por exemplo, a musa apareceu de calcinha fio-dental. Na postagem, a musa encantou os fãs ao exibir seus atributos em um clique de costas.