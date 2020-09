Gran Turismo 7 para PS5 promete reunir o melhor da franquia

Gran Turismo 7 foi listado para PS5 no site oficial da PlayStation americana e recebeu algumas informações sobre o que podemos esperar do novo capítulo da famosa série de jogos de corrida.

O foco da publicação vai para os 22 anos de experiência adquiridos durante a criação dos games, mostrando que a fase 7 será o que há de melhor em toda a franquia. O encontro de todos esses anos e jogos promete ser uma celebração no console da nova geração o que, segundo as informações, pode “acender sua paixão pessoal por carros com recursos inspirados no passado, presente e futuro do Gran Turismo”. Assista ao trailer de anúncio do jogo:

O resumo do jogo no site ainda diz: “De veículos e pistas clássicas à reintrodução do lendário Modo de Simulação GT, aproveite os melhores recursos de edições anteriores da série. E se você adora correr, pratique e compita nos Campeonatos da FIA e no Modo Esportivo. Mas Gran Turismo 7 também é mais do que corrida. Refine e crie no modo evoluído de ajuste e personalização ou melhore suas habilidades e estratégias de corrida por meio da Escola de Condução.”

A PlayStation Studios juntamente com a Polyphony Digital parecem empenhadas em trazer uma compilação do que há de melhor, possibilitando a jogabilidade em 4K a 60 quadros por segundo. Com a tecnologia do novo console, “uma grande variedade de carros sem tela de carregamento” também pode ser esperada. Sem contar, é claro, os recursos do DualSense e de posicionamento de áudio 3d do PS5.

Gran Turismo 7 ainda não tem uma data de lançamento oficial, mas chegará ao console da Sony em algum momento. O que você espera do novo game?