Grêmio anuncia contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Palmeiras

O Grêmio anunciou na noite desta sexta-feira a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Palmeiras.

Pela manhã, a ESPN havia noticiado que a negociação estava bem encaminhada, faltando apenas detalhes para ser fechada.

O ala-esquerdo assinou até dezembro de 2023, e chega para disputar posição com Cortez no Imortal.

Para ficar com o ala, o Grêmio pagou R$ 10 milhões por 25% dos direitos que o Verdão tem do atleta (total de 50%).

Também há cláusula no contrato dando ao time gaúcho a opção de adquirir mais 25% do atleta por 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões, na cotação atual).

Diogo foi contratado pelo Palmeiras do Cruzeiro, no final de 2017.

Em pouco mais de dois anos no Palestra Itália, ele foi campeão do Brasileiro de 2018 e do Paulistão de 2020.

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa é o novo reforço do Tricolor para a temporada de 2020. O negócio foi confirmado na manhã desta sexta-feira, pelo vice-presidente de Futebol, Paulo Luz. Com 28 anos recém completados, o jogador, que estava defendendo o Palmeiras, assina contrato até dezembro de 2023.

Natural de Terra Nova do Norte/MT, Diogo Barbosa Mendanha foi revelado nas categorias de base do Vila Nova, de Goiânia, mas se profissionalizou no Vasco da Gama, em 2010. Antes de vestir a camisa do Palmeiras, de 2017 a 2020, passou por Sport/PE, Guarani/SP, Coritiba, Atlético/GO, Goiás, Botafogo e Cruzeiro. Neste último, conquistou o título da Copa do Brasil, em 2017. Com a camisa palmeirense, Diogo Barbosa levantou os troféus do Campeonato Brasileiro de 2018, da Florida Cup e do Campeonato Paulista deste ano.

O jogador deverá ser apresentado oficialmente nos próximos dias, após a realização dos exames médicos.