Grêmio de Renato vive seu momento mais delicado e com calendário de ‘decisões’ com dois Gre-Nais por vir

A atuação horrorosa na derrota para a Universidad Católica na derrota por 2 a 0, que poderia ter sido mais elástica, deixa o Grêmio em uma situação delicada na temporada, talvez como nunca antes Renato Gaúcho tenha enfrentado nessa passagem de quase quatro anos pelo clube do qual é ídolo.

O resultado deixa o Grêmio em segundo no grupo E da Conmebol Libertadores, atrás do arquirrival Internacional, que tem 7 pontos ganhos. Pior do que isso, é o retrospecto recente do time de Renato, que venceu apenas dois dos últimos 11 jogos que fez (6 empates e 3 derrotas).

E há quem diga que pior que o retrospecto recente do Grêmio é a sequência de jogos que está por vir, com “pedreira” atrás de “pedreira”.

No fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Palmeiras. Na quarta-feira que vem, vai ao Beira-Rio para enfrentar o Inter pela fase de grupos da Libertadores.

No sábado, dia 26, o tricolor gaúcho vai até Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG de Jorge Sampaoli, que assim como o Palmeiras está entre as primeiras posições do Brasileiro.

Depois, na terça-feira, dia 29, o Grêmio recebe a Universidad Católica buscando revanche pela Libertadores.

E aí no sábado, dia 3 de outubro, mais um Gre-Nal, mas dessa vez pelo Brasileiro, onde o colorado é o atual líder.

Serão cinco jogos num espaço de 14 dias para o time tricolor gaúcho.

Fora isso, jogadores-chave do elenco gremista têm sofrido com lesões. É o caso de Jean Pyerre, Maicon, Everton, Kannemann, Pepê e Geromel, que deixou o jogo desta quarta-feira machucado ainda no primeiro tempo.

Publicamente, o Grêmio não dá qualquer indício de que Renato está ameaçado no cargo. Mas a torcida tem ficado cada vez mais frustrada e impaciente com os resultados e atuações recentes do time.