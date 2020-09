Grêmio e Fortaleza ficam no empate em jogo com repetição de pênalti e duas expulsões

O Grêmio recebeu o Fortaleza na Arena e ficou no empate por 1 a 1, neste domingo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Osvaldo abriu o placar para os visitantes, e Diego Souza, de pênalti, definiu a igualdade.

O gol dos gaúchos veio em uma cobrança que teve de ser repetida. Na primeira, Diego Souza parou no goleiro Felipe Alves e viu Luiz Fernando marcar no rebote. Porém, o lance foi invalidado por invasão.

Mais tarde, ainda haveria as expulsões de Gabriel Dias e Luiz Fernando, que discutiram rispidamente e viram o cartão vermelho direto.

Com o resultado, os dois times vão a 12 pontos, sendo que o Fortaleza fica uma posição à frente, no nono lugar, por ter maior número de vitórias (3 a 2). No entanto, o Grêmio tem um jogo a menos.

Para a partida deste domingo, Renato Gaúcho mandou uma formação titular, sem pensar em poupar para o confronto no Chile com a Universidad Católica de quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo grupo E da Libertadores.

Além de não ter conseguido sua primeira sequência de duas vitórias no Brasileirão, o time gaúcho ainda se preocupa com um problema físico de Maicon, que deixou o duelo ainda no primeiro tempo.

Luiz Fernando e Gabriel Dias discutem durante a partida entre Grêmio e Fortaleza

Grêmio 1 x 1 Fortaleza

GOLS: Diego Souza (Grêmio); Osvaldo (Fortaleza)

GRÊMIO: Vanderlei; Orejuela (Guilherme Azevedo), Pedro Geromel, David Braz e Cortez; Maicon (Robinho) e Darlan; Alisson, Isaque (Luiz Fernando) e Everton (Ferreira); Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho

FORTALEZA: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Paulão e Carlinhos (Bruno Melo); Ronald (Luiz Henrique) e Juninho; Romarinho, David (Yuri César) e Osvaldo (Derley); Wellington Paulista (Marlon). Técnico: Rogério Ceni

Osvaldo fez seu 1º gol neste Brasileirão

Osvaldo marcou pela 2ª vez seguida em jogos contra o Grêmio

Diego Souza anotou seu 2º gol nesta Série A

1º tempo: Grêmio finalizou mais vezes (6 a 3) e teve maior posse de bola (62,6%)

Grêmio terminou a partida com mais finalizações (14 a 3) e maior posse de bola (56,3%)

Fortaleza na frente

Os visitantes abriram o placar aos 17min com Osvaldo, que cruzou da esquerda, viu ninguém desviar e a bola morrer no fundo do alvo. O atacante já tinha tido uma boa chance anteriormente, mas parou no goleiro Vanderlei. Os mandantes quase empataram aos 29min, mas Felipe Alves fez boa defesa em conclusão à queima-roupa de Alisson.

Empate gremista e expulsões

Pouco depois da volta do intervalo, o Grêmio conseguiu o empate com um pênalti marcado após empurrão de Quintero em Everton. Diego Souza parou em defesa de Felipe Alves na cobrança, e Luiz Fernando marcou no rebote, mas o lance foi invalidado por invasão. Na nova penalidade, Diego Souza converteu.

No decorrer da segunda etapa, o Fortaleza passou a ter maior posse de bola, mas só o Grêmio finalizava.

Aos 25min, os dois times ficaram com um jogador a menos, com as expulsões de Luiz Fernando e Gabriel Dias.

Depois disso, foram poucos lances de perigo, o que fez com que o 1 a 1 permanecesse até o apito final. Orejuela até marcou nos minutos finais, mas o impedimento foi assinlado no lance.

Próximos jogos

As equipes voltam a campo pelo Brasileirão no próximo final de semana.

Sábado, 19/9, 19h*, Fortaleza x Internacional

Domingo, 20/9, 16h*, Grêmio x Palmeiras

*horário de Brasília