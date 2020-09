Grêmio e Palmeiras empatam por 1 a 1

Raphael Veiga abriu o placar para o Alviverde, em um belo chute de primeira, e o jovem Ferreira, de cabeça, igualou já aos 46 do 2º tempo.

Os dois times jogaram com a cabeça na Libertadores, já que, na quarta-feira, jogam partidas importantes: o Tricolor faz Gre-Nal decisivo contra o rival Internacional, enquanto o Verdão pega o Guaraní-PAR, valendo a liderança do grupo.

Em campo, Grêmio e Palmeiras fizeram um jogo de pouca inspiração na 1ª etapa, com muita troca de bola no meio e poucas chegadas ao ataque.

O Imortal foi um pouco mais perigoso, ameaçando a meta de Weverton principalmente em boa batida de fora da área de Lucas Silva.

O Verdão, por sua vez, foi inoperante em seu setor ofensivo, com Rony e Raphael Veiga dando um verdadeiro festival de erros.

Na volta dos vestiários, Vanderlei Luxemburgo trocou Gabriel Menino, que estava amarelado, por Bruno Henrique.

O panorama da partida não se alterou tanto, e o jogo seguiu insosso. Luxa, então, tentou mais uma mexida, sacando Rony e ingressando Gabriel Veron.

Do outro lado, Renato Gaúcho respondeu e trocou o volante Lucas Silva pelo jovem Ferreira, tentando aumentar seu poder ofensivo.

