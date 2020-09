Grêmio faz proposta a Cavani de mais de R$ 22 milhões por ano com ajuda de parceiros

O Grêmio deu sua cartada para tentar a contratação de Edinson Cavani. Apesar de ter um teto salarial de cerca de R$ 800 mil, a equipe gaúcha ofereceu R$ 1,7 milhão mensais ao uruguaio, segundo Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN, em seu blog no “Yahoo”.

O presidente tricolor, Romildo Bolzan, disse ao irmão e empresário do atacante que pagaria 3,5 milhões de euros por temporada ou R$ 22,3 milhões – incluindo 13º salário.

Caso o ex-jogador do PSG aceite a oferta, ele será o jogador mais bem pago do Brasil, ultrapassando Gabigol (R$ 1,6 milhão) e Daniel Alves (R$ 1,5 milhão), segundo Nicola.

Para trazer Cavani, o Grêmio contará com dois parceiros comerciais para ajudar no pagamento dos salários. De acordo com Nicola, os negócios têm sido conduzidos pelo presidente Romildo Bolzan e Carlos Amodeo, CEO do clube.

Segundo uma fonte ouvida pelo blog, o jogador estaria impressionado com a receptividade da torcida do Grêmio, mas ainda teria o desejo de acertar um ótimo contrato na Europa.

O Grêmio não tem como concorrer com o valor pedido por Cavani aos times europeus (10 milhões de euros, livres de impostos), mas permitiria ao uruguaio ficar a apenas uma hora de voo de casa.

O jogador chegou a ser especulado em clubes como Atlético de Madrid, Tottenham e Juventus, além de ter sido oferecido ao Real Madrid.