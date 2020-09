Grêmio ‘não vê a cor da bola’, perde da Universidad Católica e segue em má fase

Em uma partida com pouquíssima inspiração, o Grêmio foi superado no Chile pela Universidad Católica por 2 a 0, nesta quarta-feira, em duelo válido pela terceira rodada do grupo E da Conmebol Libertadores.

A equipe de Renato Gaúcho pouco conseguiu produzir na partida, passando o primeiro tempo inteiro sem chutar uma bola no gol sequer.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Como se não bastasse, Pedro Geromel deixou a partida aos 41 minutos de jogo machucado. Imediatamente, a Católica fez os seus dois gols em falhas defensivas tricolores, aos 43 e aos 45 minutos com Zampedri e Pinares.

As falhas defensivas continuaram na etapa final, e o time mandante poderia até ter ampliado o placar. Como se não bastasse, aos 40 do segundo tempo, David Braz foi expulso após um erro na saída de bola que o fez cometer uma falta no rival que sairia na cara de Vanderlei.

O resultado deixa o Grêmio em segundo na chave com 4 pontos, atrás do líder do grupo E, o Internacional. A Católica fica empatada com o América de Cali com 3 pontos cada.

Este resultado também mantém o Grêmio em má fase na temporada. Nos últimos seis jogos, são três derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

Universidad Católica-CHI 2 x 0 Grêmio

GOLS: Zampedri e Pinares

GRÊMIO: Vanderlei; Orejuela, Pedro Geromel (Rodrigues), David Braz e Cortez; Matheus Henrique, Darlan (Guilherme Azevedo), Alisson (Rildo), Isaque (Ferreira), Luiz Fernando (Robinho) e Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho

U.CATÓLICA: Dituro; Fuenzalida, Lanaro, Huerta, Rebolledo; Saavedra (Silva), Pinares (Nunez), Aued, Puch (Buonamonte), Lezcano, Zampedri (Valencia) Técnico: Ariel Holan

0 chutes a gol teve o Grêmio no primeiro tempo

63% de posse de bola teve o time chileno no primeiro tempo

O Grêmio nunca venceu a Católica em 4 jogos no Chile (três derrotas e um empate)

Primeiro tempo trágico do Grêmio

O time de Renato Gaúcho simplesmente não jogou no primeiro tempo, sequer conseguindo um chute a gol nos 45 minutos iniciais.

A situação ficou ruim quando, aos 41 minutos, ainda com o 0 a 0, Geromel teve que ser substituído por conta de uma aparente lesão.

Getty Images

Dois minutos depois do capitão sair, a Católica abriu o placar em uma falha da zaga do Grêmio, que deixou Zampedri sozinho na área para receber e fuzilar o gol de Vanderlei.

E na sequência veio o segundo gol, novamente num erro da defesa, que deixou Pinares na cara de Vanderlei. Ele chapelou o goleiro e tocou para o fundo das redes.

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias

Quarta, 23/9, 21h30*, América de Cali x Univ. Católica – Libertadores

Domingo, 20/9, 16h*, Grêmio x Palmeiras – Brasileirão

*horário de Brasília