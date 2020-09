Grêmio vence Bahia e encerra série negativa em jogo marcado por duas expulsões e golaços

Um jogo que teve de tudo em Pituaçu!

Nesta quinta-feira, o Grêmio visitou o Bahia, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 0, com golaços de Alisson e Darlan. Além dos belos gols, o jogo ficou marcado pelas duas expulsões, uma para cada lado. Matheus Henrique viu o vermelho pelo lado tricolor e Gregore foi para o chuveiro mais cedo nos donos da casa.

Os donos da casa começaram pressionando muito e criando muitas oportunidades, principalmente com o atacante Gilberto. O artilheiro do Tricolor parou primeiro em uma linda defesa de Vanderlei após chute cruzado e, na segunda oportunidade, teve um rebote dentro da grande área, com Vanderlei caído, e cabeceou por cima, desperdiçando uma grande chance.

Depois de muito pressionar e não converter as chances, o Bahia acabou sendo punido. Aos 25 minutos, Cortez bateu lateral para a área, Diego Souza desviou de cabeça e a bola ficou para Alisson que pegou de primeira, na veia, e fez um lindo gol, abrindo o placar para os visitantes.

Na segunda etapa, o Bahia seguiu pressionando e parou em Vanderlei mais uma vez. Gilberto recebeu cara a cara, bateu cruzado rasteiro e o goleiro gremista defendeu muito bem, mantendo a seca de Gilberto, que já dura nove jogos. Minutos depois, mais um castigo. Após troca rápida de passes, Isaque achou Everton que fez um lindo passe para Darlan, dentro da área, soltar a bomba de primeira e fazer mais um lindo gol, definindo o placar.

Com o 2 a 0 no placar, o Grêmio quase se complicou quando Matheus Henrique recebeu o segundo amarelo e foi expulso aos 18 minutos. Aos 32, porém, Gregore devolveu a “gentileza” e foi expulso de maneira direta após entrada forte em Orejuela. Nesse meio tempo, o Bahia ainda acertou o travessão com um lindo chute de Rodriguinho, mas foi só.

O resultado encerra um jejum de 6 partidas sem vitórias do Grêmio no Brasileirão, tirando o Tricolor da zona de rebaixamento. Agora, a equipe tem 11 pontos e ocupa a 10ª colocação. O Bahia segue com 9 pontos na 14ª colocação.

Alisson comemora seu gol diante do Bahia Gazeta Press

Bahia 0 x 2 Grêmio

GOLS: Alisson e Darlan (GRE);

BAHIA: Claus, Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Matheus Bahia; Edson, Gregore (expulso), Daniel e Rodriguinho; Élber e Gilberto; Técnico: Cláudio Prates

GRÊMIO: Vanderlei, Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Bruno Cortez; Matheus Henrique (expulso), Darlan, Alisson, Isaque e Everton; Diego Souza; Técnico: Renato Gaúcho

O Grêmio encerrou uma sequência de 6 jogos sem vitória no Brasileirão

O Bahia agora tem a pior defesa do campeonato com 14 gols sofridos em 8 jogos

Gilberto, artilheiro do Tricolor, não marca há 9 jogos

Próximos jogos

No fim de semana, ambas equipes voltam a jogar pelo Brasileirão:

Domingo, 13/09, 18h*, Bahia x Atlético-GO

Domingo, 13/09, 15h*, Grêmio x Fortaleza

*Horários de Brasília