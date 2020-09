Grey’s Anatomy e The Good Doctor ganham datas de estreia na ABC; confira!

A ABC finalmente anunciou quais vão ser as datas de estreia da 17ª temporada de Grey’s Anatomy e da 4ª temporada de The Good Doctor, duas das produções mais importantes da emissora.

Anteriormente, com a divulgação das estreias da fall season 2020, algumas séries não entraram para a nova grade de programação por conta de problemas de desenvolvimento. Isso tudo se deve à pandemia do coronavírus, que afetou diretamente diversos produtos audiovisuais do cinema e da televisão.

(Reprodução)Fonte: ABC

Enquanto The Good Doctor apresenta o início de sua 4ª temporada em 2 de novembro, Grey’s Anatomy retorna com sua 17ª temporada em uma premiere de duas horas em 12 de novembro. Outras séries que também tiveram suas datas de estreia anunciadas são Station 19, Big Sky, American Housewife,The Goldbergs, The Conners e black-ish.

Confira como ficou a nova programação para a fall season 2020 na ABC:

21 de outubro (Quarta-feira)

20h – The Goldbergs

21h – The Conners

21h30 – black-ish

28 de outubro (Quarta-feira)

20h30 – American Housewife

2 de novembro (Segunda-feira)

22h – The Good Doctor

(Reprodução)Fonte: ABC

12 de novembro (Quinta-feira)

20h – Station 19

21h – Grey’s Anatomy

17 de novembro (Terça-feira)

22h – Big Sky (estreia)

18 de novembro (Quarta-feira)

22h – For Life

19 de novembro (Quinta-feira)

21h – A Million Little Things

