Grey’s Anatomy grava 17ª temporada com máscaras e distanciamento; veja fotos · .

Uma das séries afetadas diretamente pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), Grey’s Anatomy retomou as gravações na terça-feira (8). De Ellen Pompeo a Kevin McKidd, atores do elenco do drama médico compartilharam com os fãs cenas dos bastidores da 17ª temporada, com fotos postadas no Instagram. Até a showrunner entrou na onda.

Mesmo sendo praxe os personagens de Grey’s aparecerem de máscara na frente das câmeras, o item passou a ser requisito obrigatório a todo instante. Houve também obediência para o distanciamento social em alguns momentos. Tudo para seguir à risca os protocolos sanitários contra a doença viral.

Jake Borelli, que dá vida ao residente Levi Schmitt, mostrou um exemplo desse espaçamento nos bastidores. Com o colega Alex Landi, com quem formou um par romântico na série, ele mostrou demarcações no chão que limitam o espaço para um ator ficar durante ensaios.





Com o recado “de volta ao trabalho”, Landi também fez o seu registro em um trailer privado, usando uma máscara branca. Ele vive o ortopedista Nico Kim na série.





Mais juntinhos, Kevin McKidd e Kim Raver posaram para um retrato na pele de seus personagens, o cirurgião Owen Hunt e a cardiologista Teddy Altman. Ambos estavam equipados com o uniforme do hospital Grey Sloan, com direito até a touca.





Quem também postou uma foto ao lado de um colega foi Ellen Pompeo, a cirurgiã geral Meredith Grey, com o ator Richard Flood, intérprete do pediatra Cormac Hayes. Juntamente com a imagem, a atriz aproveitou para dedicar a próxima temporada “aos profissionais da saúde que morreram [nos Estados Unidos] por causa da Covid-19”. Ela também homenageou aqueles trabalhadores que “pela graça de Deus ainda estão na batalha.”





Dentro do seu trailer, a atriz Kelly McCreary (que vive a cardiologista Maggie Pierce) optou por um post mais descontraído: “Primeira selfie no trailer da 17ª temporada. Percebi que foram seis meses sem gravar, período mais longo da minha vida que fiquei sem atuar desde 1995. Mas é como andar de bicicleta, né?”





Krista Vernoff, a showrunner do drama médico, fez questão de divulgar mais registros dos bastidores. A chefona mostrou tendas instaladas no The Prospect Studios, espaço localizado em Los Angeles que pertence à Disney. Em uma área externa, a atriz e diretora Debbie Allen posou para uma foto que exibe cabos, holofotes e dezenas de equipamentos utilizados em Grey’s Anatomy.





Por conta da Covid-19, a série teve de encurtar a 16ª temporada em quatro episódios. Isso porque Hollywood parou em meados de março. Embora a reabertura tenha sido oficializada em junho, a burocracia em relação a como fazer valer os protocolos sanitários durante os trabalhos impediu uma volta imediata das séries.

No Brasil, a 17ª temporada, ainda sem data de estreia, será exibida primeiro pelo Sony Channel. Enquanto isso, plataformas de streaming travaram uma verdadeira guerra pelo direito de disponibilizar o 16º ano, que foi anunciado pelo Globoplay e pelo Prime Video. O serviço da Amazon marcou para o próximo dia 15 a entrada da série completa no catálogo. Já o Globoplay divulgou que a atração chega ainda neste mês, sem especificar em qual dia.

© 2020 . | Proibida a reprodução