Griezmann decide no 1º minuto, Pjanic estreia e Barcelona vence Troféu Joan Gamper

O Barcelona venceu o Troféu Joan Gamper!

A partida amistosa que abre “oficialmente” a temporada do Barça foi disputada neste sábado e os catalães venceram o Elche por 1 a 0, gol de Griezmann no minuto inicial da partida.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Não deu nem tempo de os times entrarem no campo direito e o francês abriu o placar para os donos da casa. Após boa troca de passes, Jordi Alba foi lançado nas costas da zaga pela esquerda, foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro.

Livre na grande área, Griezmann só teve o trabalho de empurrar para o gol e fazer 1 a 0 no minuto inicial.

Griezmann e Messi comemoram gol do francês diante do Elche Alex Caparros/Getty Images

Mesmo com a vantagem tão rápida, o Barcelona pouco criou e só voltou a assustar na segunda etapa. Sergi Roberto cruzou da direita e Ansu Fati apareceu na pequena área para cabecear e carimbar o travessão do Elche.

A jovem revelação, inclusive, era o nome de mais perigo do Barça no segundo tempo. Depois de acertar o trave, Fati teve outra boa chance ao invadir a área, driblar a marcação e bater cruzando, tirando tinta da trave.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

No segundo tempo, Pjanic, que foi recentemente contratado em uma troca com o brasileiro Arthur, fez sua estreia ao entrar no lugar de Busquets. Junto com ele, entraram Dembelé e Trincão nos lugares de Fati e Griezmann, respectivamente.

Trincão, inclusive, quase fez o segundo. Após lançamento milimétrico de Coutinho, o português bateu de primeira e o goleiro Badía fez um milagre para evitar o gol.

O Elche quase conseguiu o empate aos 35 minutos, mas o brasileiro Neto fez um milagre para evitar o gol de Morente.

Barcelona 1 x 0 Elche

GOLS: Antoine Griezmann (1′) (BAR)

BARCELONA: Neto, Sergi Roverto, Piqué, Lenglet e Alba; Busquets (Pjanic), De Jong e Coutinho; Messi, Griezmann (Trincão) e Ansu Fati (Dembélé); Técnico: Ronald Koeman

ELCHE: Badía, Ferrández, Calvo, Verdú, Sánchez e De la Torre; Morente, Mfulu (Moreno), Carmona (Rodríguez) e Milla; Martínez Modesto; Técnico: Juan José Rojo Martín