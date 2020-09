Guedes afirma que governo está tentando fazer ‘aterrissagem suave’ do auxílio emergencial

O auxílio emergencial foi prorrogado por mais quatro parcelas de R$ 300 nesta semana. A extensão dura até dezembro de 2020. De acordo com Paulo Guedes, ministro da Economia, a prorrogação irá custar R$ 90 bilhões ao governo, do “Orçamento de Guerra” para enfrentar a pandemia do novo coronavírus.

“Estamos fazendo uma tentativa de aterrissagem suave do auxílio emergencial. Serão mais quase R$ 90 bilhões dentro o orçamento de guerra, é bastante”, explicou Guedes. A declaração foi dada durante audiência pública na comissão mista do Congresso Nacional. “Além disso, o das medidas de crédito finalmente chegou na ponta”, continuou ele.

Você Pode Gostar Também:

Guedes também defendeu que o auxílio não deve ser permanente e que, até o fim de 2020, haverá liberação de recursos para programas de crédito, do saque do FGTS e do auxílio emergencial. “Temos uma enxurrada de dinheiro entrando até o fim do ano”, disse ele. A ideia do governo é, em 2021, lançar o programa Renda Brasil, que irá substituir o Bolsa Família.

O auxílio foi criado para pagar três parcelas de R$ 600, com base em abril, maio e junho. Em seguida, foi prorrogado por mais duas parcelas de R$ 600, com base em julho e agosto. Por fim, nesta semana foi prorrogado por mais quatro parcelas de R$ 300, com base em setembro, outubro, novembro e dezembro.