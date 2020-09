Guedes CONFIRMA mais R$ 10 bi para crédito via maquininhas – Notícias Concursos

Nesta terça-feira (01), o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a afirmar que o governo já separou os R$ 10 bilhões para o programa de crédito por meio das “maquininhas” de cartão, com operações de pequenos valores.

No fim de julho, o congresso aprovou uma linha de crédito de R$ 10 bilhões para ser concedida via maquininhas de cartão usadas no comércio.

A linha, chamada de PEAC-Maquininha, terá total garantia do Tesouro Nacional, sendo também mais uma forma de ajudar os pequenos empresários durante a pandemia do novo coronavírus.

“Havia muitas reclamações sobre o problema do crédito para pequenas e médias empresas. Já tem menos gente reclamando e vamos chegar lá. Estamos chegando nas maquininhas, separando mais R$ 10 bilhões para crédito de maquininha, de R$ 2 mil, R$ 3 mil, R$ 5 mil. Estamos chegando bem na base de pirâmide mesmo”, afirmou Guedes.

Empréstimo de até R$ 50 mil

A Medida Provisória (MP) 975/20, que prevê a criação do programa de crédito para empresas, com empréstimos de até R$50 mil, foi aprovada pela Câmara dos Deputados.

A nova medida aprovada pelo Plenário tem o objetivo de diminuir os efeitos econômicos provocados pela pandemia. O relator da MP, deputado Efraim Filho (DEM PB), propôs ampliar os beneficiários do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac).

O valor de até R$ 20 bilhões em fundo administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de acordo com o texto original, seja destinado a empresas com receita bruta entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões.

O relator da MP foi além e propôs mais de R$ 10 milhões como objetivo de prestar auxílio aos Microempreendedores Individuais (MEIs), micro e pequenas empresas, associações, cooperativas, entre outros.

Crédito por maquininha

De acordo com o texto da Medida Provisória, o valor total de até R$50 mil poderá ser somada ao total a receber das vendas que forem provenientes de maquininhas de cartão eletrônico.

A medida anunciada inclui a concessão de créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis por arranjos de pagamentos, tendo como referência operações de crédito ou débito.

Formas de auxílio

A proposta prevê o desenvolvimento de duas formas de auxílio, sendo a Peac-FGI, que se baseia no Fundo Garantidor de Investimentos do BNDES, e a Peac-Maquininha, conforme proposta.

Além de R$ 10 bilhões derivados dos R$ 34 bilhões que o governo já destinou ao Programa Emergencial de Suporte a Emprego (Pese), a segunda modalidade terá regras próprias.

Até agora, é importante destacar que metade do dinheiro do Pese está parado. Dessa forma, o valor não foi solicitado pelas empresas que, durante a pandemia, precisam de recursos para cobrir a folha de pagamento na pandemia.