Guedes informou para aliados que auxílio terá mais quatro parcelas de R$ 300

Anúncio oficial sobre a prorrogação do auxílio deve acontece nesta terça-feira (01)

Na noite desta segunda-feira (31), Paulo Guedes, ministro da Economia, afirmou para aliados que o auxílio emergencial será prorrogado por mais quatro meses, com parcelas de R$ 300. A informação foi confirmada pela Folha de S. Paulo.

Ainda de acordo com o jornal, a decisão foi tomada na tarde de segunda-feira (31), em encontro entre Guedes e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O encontro aconteceu no Palácio do Planalto.

A prorrogação do auxílio emergencial deve ser anunciada oficialmente nesta terça-feira (01). O presidente Bolsonaro irá se reunir com líderes partidários para discutir esse e outros assuntos. Para que o atual valor de R$ 600 seja alterado, o presidente terá que enviar Medida Provisória (MP) ao Congresso, que terá que aprová-la.

Já de acordo com o jornal Extra, Bolsonaro trabalha com duas possibilidades para a prorrogação. De acordo com o jornal, as duas possibilidades são: uma parcela de R$ 400, uma de R$ 300 e duas de R$ 250 ou quatro parcelas de R$ 300. As novas parcelas serão pagas entre setembro e dezembro.

A decisão sobre o modelo da prorrogação deve ser tomada ainda nesta terça-feira (01). O presidente Jair Bolsonaro irá se reunir hoje com líderes do partido da base da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O anúncio também deve ocorrer ainda hoje.