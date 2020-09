‘Guerreira e corajosa’ · .

Ary Fontoura conversou com Ana Maria Braga no Encontro desta terça-feira (8). No início do bate-papo, o ator exaltou a força da apresentadora, que recentemente se afastou da TV para tratar uma pneumonia. “Eu acho você uma mulher guerreira, corajosa, sempre bem-humorada”, disse o veterano. Ele ainda comentou sobre o sucesso que vem fazendo nas redes sociais durante a quarentena.

Fátima Bernardes anunciou que, antes do quadro de receitas da colega, ela iria entrevistar alguém. “Ela vai conversar com uma pessoa de quem nós aqui também gostamos muito”, afirmou a titular do Encontro.

Em seguida, a mãe de Louro José convidou Ary para o bate-papo, realizado por videochamada. “Bom dia a todos vocês. Muito obrigado por essa oportunidade, Ana Maria, de estar aqui e manifestar o que eu realmente sinto por você. Eu acho você uma mulher guerreira, corajosa, sempre bem-humorada, muitos anos dentro da Globo”, exaltou o artista.

Aos 71 anos, a cozinheira mais famosa do Brasil já enfrentou o câncer mais de uma vez. “Eu conheci você pessoalmente me conduzindo num carrinho daqueles. Quando [eu] saia da portaria três pro estúdio, alguém falou assim: ‘Quer uma carona?’, era você se divertindo 11h da manhã. O dia tem que começar sempre assim né, com uma gargalhadazinha”, contou o veterano.

Ary Fontoura ainda comentou que as pessoas perguntam como ele sempre está bem-humorado. “Talvez seja porque eu debocho de mim. Quando eu sinto que me acordei mal assim, vou correndo pro espelho, olho a minha cara ridícula, dou uma gargalhada e ganhei o dia”, brincou ele.

Influenciador da terceira idade

Na conversa, Ana Maria Braga abordou o sucesso do colega da Globo como influenciador digital na pandemia. O ator contou que não pensa duas vezes antes de publicar qualquer coisa engraçada para alegrar os fãs. “As pessoas esperam de você sempre uma possibilidade de rir, de divertir, de começar o dia bem”, afirmou.

Ary contou também que começou a postar os conteúdos nas redes sociais quando começou a quarentena por conta da pandemia da Covid-19. “Como é pra você, nesse momento da sua vida, [ser chamado] de muso da internet?”, questionou a loira.

“Fui surpreendido com isso. Essa eu não esperava não, segura aí que esse título é novo. E virei o muso da internet, o muso da epidemia”, se divertiu o veterano, que ressaltou que os artistas precisaram se reinventar no isolamento social.

Confira um trecho da conversa:

© 2020 . | Proibida a reprodução