Gui Araújo, ex de Anitta, passa a madrugada com affair

Parece que Gui Araújo, ex-namorado de Anitta, colocou a fila para andar, mas voltou algumas “casas”. Na madrugada da última sexta-feira (4), o apresentador postou Stories no Instagram, ao lado de Cinthia Cruz, com quem teve um affair no De Férias Com o Ex.

Apesar de terem se envolvido no reality de pegação, os dois resolveram seguir apenas como amigos. No entanto, agora, internautas já estão especulando se os influencers estão juntos.

Ao postarem registros juntos nas redes sociais, tanto Gui, como Cruz, colocaram emojis de coração nas publicações, o que fez os fãs especularem ainda mais se estariam realmente acontecendo um romance entre os dois.

Vale lembrar que, recentemente, o apresentador deu a entender que ainda não tinha superado o término com Anitta. No Instagram, o influenciador digital deixou uma cantada em uma foto postada pela ex-namorada.

Na imagem em que a famosa aparece segurando um celular ao lado de seu cachorro, o loiro, que curtiu a publicação, escreveu: “Nossa, hein, sua dona tem telefone?“.

Outra declaração dada por Gui foi que ele assumiu para os seguidores que está solteiro porque “quem eu quero não me quer“. Além disso, o ex-De Férias Com o Ex já mandou indiretas confessando que retomaria o romance com Anitta.