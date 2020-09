Gui Araújo surpreende Anitta com cantada usando cachorro

Gui Araújo realmente ainda não superou o término com Anitta. Prova disso é que o apresentador deixou uma cantada nos comentários de uma foto postada pela ex-namorada no Instagram.

Na imagem em que a famosa aparece segurando um celular ao lado de seu cachorro, Gui, que curtiu a publicação, escreveu: “Nossa, hein, sua dona tem telefone?”.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o ex-De Férias Com o Ex demonstra a saudade que sente da funkeira. Recentemente, ele assumiu para os seguidores que está solteiro porque “quem eu quero não me quer”.

Além disso, para deixar tudo ainda mais claro, Araújo já mandou indiretas confessando que retomaria o romance com Anitta.

Para quem não se lembra, a cantora e o influenciador digital iniciaram o romance após trocas de comentários na web. Pouco tempo depois do início da quarentena, Gui foi para a mansão da famosa e acabou ficando por lá.

Após alguns meses de puro romance, no final de julho, sem entrarem em detalhes sobre a razão, os dois assumiram que a relação tinha chegado ao fim.

Ver essa foto no Instagram 👙 Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta) em 2 de Set, 2020 às 4:36 PDT