Guilherme Arana, Dodi e Benítez voltam para a seleção

Após vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, o Atlético-MG foi o grande beneficiado da 10ª rodada com os tropeços dos rivais da parte de cima da tabela. Vice-líder do campeonato, o Galo conseguiu ainda emplacar dois representantes na seleção do 51º Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet depois da vitória no Mineirão: o lateral esquerdo Guilherme Arana e o técnico Jorge Sampaoli, que deixou o Eduardo Coudet para trás.

Ao final dessa 10ª rodada, a seleção do Bola de Prata teve também a volta de dois outros jogadores: o meia argentino Benítez, do Vasco, e o volante Dodi, do Fluminense.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Destaque do clássico contra o Botafogo, na vitória por 3 a 2, Benítez pegou a vaga de Arrascaeta, que não atuou na derrota do Flamengo para o Ceará. Já Dodi, que foi bem na vitória do Fluminense sobre o Corinthians, deixou Rodrigo Lindoso, que começou no banco na derrota do Inter para o então lanterna Goiás.

A seleção do Bola de Prata após a 10ª rodada ficou assim: João Paulo (Santos), Saravia (Internacional), Gustavo Gómez (Palmeiras), Leandro Castán (Vasco) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Edenílson (Internacional), Dodi (Fluminense)), Benítez (Vasco) e Patrick (Internacional); Marinho (Santos) e Thiago Galhardo (Internacional). Técnico: Jorge Sampaoli (Atlético-MG)

Ceará domina seleção da 10ª rodada do Bola de Prata

Com a vitória sobre o Flamengo por 2 a 0, o Ceará foi o clube com mais jogadores na seleção na 10ª rodada no 51º Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet.

Além do técnico Guto Ferreira, entraram também o lateral direito Samuel Xavier, os zagueiros Luiz Otávio (que fez um gol) e Tiago Pagnussat, e o volante Charles (outro que também marcou gol).

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Nessa 10ª rodada, o maior pontuador foi o jovem atacante Matheus Babi, do Botafogo, que marcou dois gols no clássico contra o Vasco.

No top-5 da rodada, entraram também outros dois jogadores que marcaram dois gols: Nenê, na vitória sobre o Corinthians, e o meia Gabriel Sara, do São Paulo, que fez dois gols no empate com o Santos.

Tadeu, que fechou o gol do Goiás na vitória sobre o líder Inter, e Guilherme Arana, completaram a lista dos melhores.

A seleção da 10ª rodada do Bola de Prata ficou assim: Tadeu (Goiás), Samuel Xavier (Ceará), Luiz Otávio (Ceará), Tiago Pagnussat (Ceará) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Charles (Ceará), Marcos Júnior (Vasco), Nenê (Fluminense) e Gabriel Sara (São Paulo); Matheus Babi (Botafogo) e Keno (Atlético-MG). Técnico: Guto Ferreira (Ceará)

Desde 2017, o prêmio conta com a pontuação composta por 40% de estatísticas (o Algoritmo DataESPN) + 60% das notas dos jornalistas.

GOLEIRO CLUBE JOGOS PONTOS João Paulo Santos 8 5,19 Fernando Miguel Vasco 9 5,18 Gatito Fernández Botafogo 7 5,14 Tiago Volpi São Paulo 10 5,02 Rafael Atlético-MG 8 5,02

LATERAL-DIREITO CLUBE JOGOS PONTOS Saravia Internacional 7 5,52 Guga Atlético-MG 7 5,27 Calegari Fluminense 6 5,26 Isla Flamengo 5 5,20 Madson Santos 5 5,10

ZAGUEIRO CLUBE JOGOS PONTOS Leandro Castán Vasco 6 5,77 Gustavo Gómez Palmeiras 7 5,59 Ricardo Graça Vasco 6 5,44 Luccas Claro Fluminense 9 5,40 Diego Costa São Paulo 7 5,38

LATERAL-ESQUERDO CLUBE JOGOS PONTOS Guilherme Arana Atlético-MG 9 5,38 Filipe Luís Flamengo 8 5,23 Moisés Internacional 9 5,19 Felipe Jonatan Santos 9 5,01 Matías Viña Palmeiras 6 4,94

VOLANTE CLUBE JOGOS PONTOS Edenílson Internacional 9 5,30 Dodi Fluminense 10 5,23 Rodrigo Lindoso Internacional 7 5,19 Thiago Maia Flamengo 5 5,18 Patrick de Paula Palmeiras 8 5,14

MEIA CLUBE JOGOS PONTOS Patrick Internacional 9 5,41 Benítez Vasco 8 5,38 Arrascaeta Flamengo 8 5,36 Vina Ceará 7 5,34 Daniel Alves São Paulo 5 5,33

ATACANTE CLUBE JOGOS PONTOS Thiago Galhardo Internacional 10 5,87 Marinho Santos 10 5,72 Cano Vasco 9 5,36 Luciano São Paulo 9 5,34 Gabigol Flamengo 9 5,18

TÉCNICO CLUBE JOGOS PONTOS Jorge Sampaoli Atlético-MG 9 6,39 Eduardo Coudet Internacional 10 6,25 Ramon Menezes Vasco 9 6,22 Odair Hellmann Fluminense 10 6,15 Paulo Autuori Botafogo 9 6,00