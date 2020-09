Gusttavo Lima polemiza e pede volta de shows em meio à pandemia

Gusttavo Lima voltou a causar polêmica neste sábado (5). Em seu perfil do Instagram, o cantor pediu o retorno dos shows em plena pandemia do novo coronavírus. A doença já causou a morte de mais de 125 mil brasileiros.

“Nosso segmento não pode mais ficar parado … São tantas famílias que dependem disso para ter o que comer em casa. Músicos, técnicos, cantores, seguranças, garçons, enfim… Somos capazes de tomar todas as providências cabíveis, para que os eventos voltem com toda segurança social e conforto para o nosso público“, desabafou o artista.

O sertanejo ainda salientou: “O setor de entretenimento pede socorro“. Na postagem, o famoso também usou hashtags como “saúde e respeito“.

Muitos seguidores de Gusttavo Lima, então, o detonaram. “Fazer shows a aglomeração vai além. Muitas coisas estão restritas e as pessoas quebram as regras, imagina liberar shows, onde as pessoas mal tem espaço de se mover, consomem bebida alcoólica e não iriam nem respeitar o uso de máscaras. Só na sua cabeça acontecer shows num momento desses“, disparou um fã.

“O cara topadíssimo fez um monte de live pró #fiqueemcasa e agora manda uma dessas… Enfim, a hipocrisia“, criticou outro admirador do músico.

“Se os bares, as praias estão fazendo errado, vocês vão fazer também? Não é errado pelo errado… Para quem tem dinheiro e lugar reservado no hospital é fácil, difícil é para quem depende de hospital público, o dia que for um filho de vocês no meio do povão, aí a conversa é outra! Acho que ainda não entenderam a gravidade desse vírus, pelo jeito acham que é como o presidente disse ‘uma gripezinha’“, discordou uma terceira.

Apesar das críticas, alguns seguidores concordaram com Lima. “Temos que voltar. Chega! Temos que ser ouvidos! Somos capazes de produzir um espetáculo com segurança! Mas não dá mais pra ver um pai de família do meio do entretenimento sem ver uma luz!“, declarou um.

