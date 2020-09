Hacker transforma boneco LEGO em controlador do Super Mario

Os fãs de Super Mario sabem que, na falta do controlador regular do jogo, ou só por curtição, podem utilizar outros dispositivos para movimentar o avatar do icônico personagem. Poderia ser, por exemplo, a guitarra Guitar Hero, ou um bongo Donkey Kong. Mas, que tal utilizar o próprio Mario físico, no caso um bonequinho do Lego Super Mario?

Foi exatamente isso que fez um hacker de hardware chamado Rick. Em alguns tuítes publicados no início do mês, ele demonstrou a sua grande descoberta: usar o boneco do Mario do LEGO para controlar os movimentos do Mario virtual no game Super Mario Bros.

Transformando real em virtual

O brinquedo LEGO Super Mario foi concebido para que os gamers pudessem fazer um tipo de live-action com os personagens da Nintendo em cenários construídos com os famosos blocos da empresa dinamarquesa. Mas para @r1ckp, handle do Rick, isso é para os fracos. Ele resolveu transformar o real em virtual.

Para isso, aproveitou a tecnologia existente no boneco LEGO que, para se comunicar com a interface digital do brinquedo, é equipada com um acelerômetro, sensor de cores, giroscópio e Bluetooth. Rick explicou que interceptou os sinais que Mario envia por Bluetooth. Após descobrir o protocolo, ele conectou os sinais aos controles do emulador.

Some people asked for it, so here’s how shooting and pipes work pic.twitter.com/OACZYurh5u — Rick (@r1ckp) September 3, 2020

Segundo o “hacker de hardware”, a configuração toda levou cerca de quatro horas. Após compartilhar a experiência no Twitter, ele promete divulgar o código em algum momento, permitindo que outros fãs também possam duplicar a divertida gambiarra para ter uma experiência diferente. Okeydokey!