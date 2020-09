Hamilton faz a pole do GP da Toscana; Leclerc surpreende e marca quinto melhor tempo

Apesar do domínio de Valtteri Bottas nos primeiros treinos, o inglês Lewis Hamilton conseguiu se impor para fazer a pole no GP da Toscana, em Mugello na Itália.

O atual campeão da Fórmula 1 fez um tempo de 1:15.14, pouco mais que o companheiro de Mercedes.

