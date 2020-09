HBO humilha Netflix em premiação dos críticos americanos; veja lista · .

Watchmen e a HBO saíram como as grandes vencedoras da 36ª edição do TCA Awards, prêmio organizado pela associação dos críticos norte-americanos de televisão que celebra os destaques da temporada 2019-2020. O canal premium levou a melhor em seis das 13 categorias. Enquanto sua maior rival, a Netflix, só ficou com um troféu.

Primeira série de herói da HBO, Watchmen ganhou o principal prêmio do evento: Programa do Ano. Lançada em outubro do ano passado, a produção chega forte para o Emmy, que ocorre no próximo domingo (20). O drama conta a história de uma heroína negra, vivida por Regina King, que combate uma seita racista. Essa premissa ajudou ainda mais a atração após a onda de protestos anti-racistas nos Estados Unidos, aliada a uma campanha contra a violência policial.

Regina ficou com o prêmio de conquista individual em drama. A série também abocanhou a categoria de melhor minissérie e programa estreante do ano. Isso é só um aperitivo para o Oscar da TV de logo mais, para o qual Watchmen recebeu o maior número de indicações (26). No TCA Awards, a HBO ainda garimpou o prêmio de esquete ou programa de variedade, com A Black Lady Sketch Show.

A Netflix só ganhou um único troféu, o de melhor reality, com Cheer. Um verdadeiro fenômeno nos EUA, essa atração acompanha 40 integrantes de uma equipe de líderes de torcida e mostra os bastidores nada glamourosos desse esporte.

Um indício do que vem por aí no Emmy foi o bom desempenho de Schitt’s Creek (2015-2020) no TCA. A atração ficou com melhor comédia e conquista individual de comédia, para Catherine O’Hara. Lembrando que o TCA não faz distinção de homem e mulher nas categorias individuais.

Confira os vencedores da 36ª edição do TCA Awards:

Conquista individual em drama: Regina King (Watchmen);

Conquista individual em comédia: Catherine O’Hara (Schitt’s Creek);

Melhor programa de notícia e informação: Arremesso Final (programa original da ESPN);

Melhor reality show: Cheer (Netflix);

Melhor programa infantil: Molly of Denali (PBS Kids);

Melhor programa de esquetes ou variedades: A Black Lady Sketch Show (HBO);

Melhor minissérie: Watchmen (HBO);

Melhor programa estreante do ano: Watchmen (HBO);

Melhor drama: Succession (HBO);

Melhor comédia: Schitt’s Creek (Pop TV);

Programa do ano: Watchmen (HBO);

Conquistas na carreira: Alex Trebek;

Prêmio Heritage: Star Trek (CBS).

© 2020 . | Proibida a reprodução