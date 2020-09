Heels: atores das séries Arrow e Vikings aparecem em foto de bastidores

Stephen Amell, o astro de Arrow, compartilhou em seu Twitter uma foto dos bastidores de sua nova série, Heels, na qual ele aparece ao lado de seu novo colega de elenco, Alexander Ludwig, o Björn Ironside de Vikings.

A nova série do canal de TV Starz irá explorar o mundo das lutas livres, tanto dentro quanto fora dos ringues.

Amell interpretará o vilão da série, Jack Spade, um pai de família apelidado de “Heels”, termo que significa vilão no mundo da luta livre. A série pretende trabalhar a ambiguidade dos papéis sociais ao mostrar que nem todo mundo é o que parece ser.

Já Ludwig será Ace Spade, uma estrela do DWA e irmão do personagem de Amell.

Confira a foto compartilhada por Amell:

Além da foto, Amell também compartilhou um pequeno vídeo no qual ele aparece bem cansado devido ao seu 3º dia de treinamento para viver o lutador na série.

Sobre a série Heels

Heels terá oito episódios iniciais com uma hora de duração. A série tem como tema homens e mulheres que perseguem seus sonhos no mundo da luta profissional em pequenas cidades, mas a trama principal segue uma família que tem história na luta livre com dois irmãos rivais, Jack (Amell) e Ace (Ludwig), em guerra pelo legado do falecido pai.

A série é produzida pela Lionsgate e pela Paramount TV e ainda não tem previsão de estreia na TV.