Helena Ranaldi rememora personagens e explica afastamento da TV

Longe da TV há seis anos, Helena Ranaldi está em dose dupla na TV com as reprises de Fina Estampa (2011), na Globo, e Mulheres Apaixonadas (2003) no Canal Viva. Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz revelou que mal acompanha a repercussão da volta de seus trabalhos.

“Estou 98% do meu tempo em casa, então não tenho tido quase contato com o público. Recebi algumas mensagens por conta da reestreia de ‘Mulheres Apaixonadas’, acho que pelo destaque maior da personagem. Em ‘Fina Estampa’, fiz uma participação. Já entrei com o trabalho em andamento. De qualquer forma, a Chiara foi uma papel marcante para mim por conta da sua doença e do fim trágico“, contou ela.

A artista ainda recordou o peso emocional da personagem Raquel e seu atribulado casamento com Marcos (Dan Stulbach). “O impacto social daquela trama foi enorme, porque ela representa até hoje a realidade de muitas mulheres (…). A carga emocional era tão grande que tive crises de choro duas vezes após as gravações“, lembrou a ex-global, que na época estava casada com o diretor Ricardo Waddington.

A perda do contrato fixo com a Globo foi responsável pela decisão de Helena Ranaldi de afastar-se da TV, voltando-se para o teatro: “Durante muito tempo eu fui contratada fixa da Globo. Chegou um momento em que a emissora decidiu trabalhar por obra certa com parte do elenco, incluindo eu. Até então, eu tinha feito muita televisão e pouco teatro. Nessa época, mudei para São Paulo, onde me aproximei do mundo teatral. Cheguei a receber propostas para trabalhos em outros canais, mas não aceitei pelos compromissos já acertados e pelo fato de que teria que viver na ponte aérea“.

Hoje, Helena está casada com o produtor Daniel Alvim; também optou por dar atenção à carreira teatral. “Produzimos algumas peças juntos e estamos planejando outros trabalhos. Existem casais que não dão certo trabalhando em parceria. O relacionamento acaba se desgastando. Com a gente não é assim. Funcionamos muito bem. Aqui em casa falamos de trabalho o dia todo“.

Sobre o filho Pedro, fruto do relacionamento com Waddington, Helena Ranaldi fala com admiração do rapaz, de 21 anos, que atualmente mora sozinho em São Paulo. Apesar de já ter pisado nos palco, ele ainda não tem certeza do que quer fazer da vida.

“Ela está muito empolgado com o teatro, mas ainda não sabe se é o que quer fazer profissionalmente. Acho isso super normal. Seja qual for a decisão dele, darei o meu apoio. Ele conhece bem os prós e os contras da profissão, tendo acompanhado de perto a minha carreira, a do pai e a do meu marido“, ponderou.