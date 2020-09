História: Definição de cidade-estado e exemplos modernos

Historicamente aplicado às cidades das superpotências do início do mundo, como a Roma Antiga, Cartago, Atenas e Esparta, o termo cidade-estado refere-se atualmente a somente três localidades.

O assunto sempre marca presença nas questões de história do ENEM e de vestibulares de todo o país. Desse modo, você que se prepara para tais avaliações precisa conhecer mais sobre ele. Confira a seguir então!

Definição de cidade-estado

Basicamente, cidade-estado é um país geralmente pequeno e independente que consiste em uma única cidade, cujo governo exerce total soberania ou controle sobre si mesmo e todos os territórios dentro de suas fronteiras.

Ao contrário dos países com múltiplas jurisdições mais tradicionais, onde os poderes políticos se dividem entre o governo nacional e vários governos regionais, a única cidade da cidade-estado funciona como o centro da vida política, econômica e cultural.

A saber, as primeiras cidades-estados reconhecidas evoluíram no período clássico da civilização grega durante os séculos 4 e 5 a.C. O termo grego para cidades-estado, “Polis”, veio da Acrópole, que servia como centro governamental da antiga Atenas.

Características das cidades-estados

A característica única de uma cidade-estado que a diferencia de outros tipos de governo é sua soberania ou independência. Isso significa que ela tem plenos direitos e poderes para governar a si mesma e a seus cidadãos, sem qualquer interferência de governos externos.

Por exemplo, o governo da cidade-estado de Mônaco, embora localizado totalmente na França, não se sujeita às leis ou políticas francesas.

Por possuírem soberania, as cidades-estados diferem de outras formas de estabelecimento de governo, como “regiões autônomas” ou territórios.

Ao contrário das antigas cidades-estado como Roma e Atenas, que cresceram poderosas o suficiente para conquistar e anexar vastas áreas de terra ao seu redor, as modernas permanecem pequenas em área de terra.

Sem o espaço necessário para a agricultura ou então para indústria, as economias das três cidades-estado modernas dependem do comércio, assim como do turismo. Cingapura, por exemplo, tem o segundo porto marítimo mais movimentado do mundo, e Mônaco e a Cidade do Vaticano são dois dos destinos turísticos mais populares do mundo.

Cidades-estados da modernidade

Embora várias cidades não soberanas, como Hong Kong e Macau, Dubai e Abu Dhabi, sejam às vezes consideradas cidades-estados, na verdade funcionam como regiões autônomas. A maioria dos geógrafos e cientistas políticos concorda que as três são Mônaco, Cingapura e Cidade do Vaticano.

Mônaco

Mônaco é uma cidade-estado localizada na costa mediterrânea da França. Com uma área de 0,78 milhas quadradas e cerca de 38.500 residentes permanentes, é a segunda menor nação do mundo, mas a mais densamente povoada.

Embora mantenha um pequeno exército, Mônaco depende da França para se defender. Mais conhecido por seu luxuoso bairro de cassinos de Monte-Carlo e Grand Prix automobilismo, a economia de Mônaco depende quase inteiramente do turismo.

Cingapura

Cingapura é uma cidade-estado insular no sudeste da Ásia. Com cerca de 5,3 milhões de pessoas vivendo em seus 270 quilômetros quadrados, é o segundo país mais densamente povoado do mundo depois de Mônaco. Singapura tornou-se uma república independente, uma cidade e um país soberano em 1965, após ser expulso da Federação da Malásia.

De acordo com sua constituição, emprega uma forma de governo de democracia representativa com sua própria moeda. Assim como tem suas forças armadas completas e altamente treinadas. Com o quinto maior PIB per capita do mundo e uma taxa de desemprego invejavelmente baixa, a economia de Cingapura prospera com a exportação de uma grande variedade de produtos de consumo.

Cidade do Vaticano

Ocupando uma área de apenas 108 acres dentro de Roma, Itália, a cidade-estado da Cidade do Vaticano se destaca como o menor país independente do mundo.

Criado pelo Tratado de Latrão de 1929 com a Itália, o sistema político da Cidade do Vaticano é controlado pela Igreja Católica Romana, com o Papa servindo como chefe de governo legislativo, judicial e executivo. A população permanente da cidade de cerca de 1.000 é composta quase inteiramente de clérigos católicos.

Como um país neutro sem forças armadas próprias, a Cidade do Vaticano nunca se envolveu em uma guerra. A economia da Cidade do Vaticano depende das vendas de seus selos postais, publicações históricas, lembranças, doações, investimentos de suas reservas e taxas de admissão a museus.

